张致恒洗底唔做「香港废男」获内地演出献唱《死性不改》 粉丝拒绝BOYZ合体本尊亲回「认同」

最近张致恒（Steven）、李泳汉、周永恒及梅启明网民封为「香港四大废男」，虽然Steven经济出现问题，包括欠债、欠租，以及婚变风波等，令其形象插水，不过近年Steven积极转型，改过自新脚踏实地任职物流搬运工，展示努力养妻活儿的行动，获得部分网民赞赏。发型师Kyle今日分享为Steven发型设计片段，更留言表示，「520」在广州音乐唐人馆有一场《金曲金榜.温暖广州》爱心音乐会，主唱有洪仔、阿肥，当中嘉宾是张致恒。而他就是他的特约造型师，大家有什么鼓励的话想跟Steven说？而Steven亦在IG上载这段片段。

张致恒瘦一点就会剃须

原来最近Steven获邀到内地参与音乐会，片中的Kyle一边为Steven整头，两人一边闲谈。提到有粉丝评论叫Steven剃须，Steven则笑言不是不想剃，只是瘦一点就会剃。镜头一转，Steven接受媒体访问情况，并表示感谢主办支持，否则难以再次站在台上，其后画面出现他站在台上献唱经典歌《死性不改》，表现不过不失。但有网民上载Steven这段演出片段，有部分粉丝留言指希望可以见到BOYZ再次合作；亦有自认BOYZ的忠粉，出Po支持Steven脚踏实地甚至再踏足娱乐圈，但重组BOYZ就不了！对此，Steven更「现身」留言回复：「我认同嘅。」

张致恒希望大家俾机会

虽然Steven现职搬运工作，但他以乎不忘幕前演出，其实四月时Steven分享过跟Kyle倾计片段，片中的Steven大方谈及近况，亦表明好恨演出。Steven表示现时主要做搬运工作，当中有网民问他是否复出又开演唱会？他说：「呢啲嘢我就无讲过，你问我想唔想？我就好想！啲人话点解你仲未复出架？喺我入面，其实我系无离开过，只不过我无嘢做，我自己本身真系钟意唱歌、拍戏。睇下大家如果都接受到我嘅，亦都俾到机会我，咪去尝试下啰！希望大家接受下啦！」