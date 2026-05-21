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谢贤前女友Coco自爆曾雪卵 一原因放弃生育 四哥送金条资助买楼？

影视圈
更新时间：22:00 2026-05-21 HKT
发布时间：22:00 2026-05-21 HKT

89岁的「四哥」谢贤，昔年他与年轻49岁的上海女友Coco一段轰动全城的「爷孙恋」，虽然早已划上句点，至今仍是不少港人的集体回忆。近日随著Coco在社交平台上频频分享昔日甜蜜点滴，再度引爆网络热议。继早前Coco公开否认收取天价分手费后，她最新发放的影片，不仅透露自己渴望成为母亲，并为此在20多岁时早已「雪卵」，只是因为未有完整家庭，所以她放弃了当妈妈的心愿，成为一生遗憾。

谢贤旧爱Coco自爆曾「雪卵」想做妈妈

Coco在最新发布的访谈影片中，被问及为何没有生儿育女时，她坦言「不能成为一个母亲，是我很大的遗憾」，并随即自爆一个埋藏多年的秘密。原来Coco早在二十多岁，还未满三十岁时，便已进行雪卵手术，将自己「最好的DNA」保存下来。这个决定，源于她对成为母亲的深切渴望，她感性地表示：「我觉得女人一生，做过母亲才是完整的。」然而，尽管身体和经济条件早已允许她独立抚养孩子，但Coco坚持认为，孩子应该是「父母爱情的结晶」，她不愿只为了完成做母亲的心愿，而仓促行事，而是希望能对孩子负起最大责任，片中Coco未有提及是否曾与谢贤有生育共识，但在「完整家庭」的前题下，Coco最后无奈放弃了当上妈妈。

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谢贤曾送Coco金条保障前度女友未来

Coco曾透露与谢贤相恋时，她的事业已相当成功，经济上完全独立，「随时可以买Dior的鞋子」，奢侈品消费对她而言并非难事。她表示，自己从来不是为了金钱才与谢贤在一起，而是深深折服于他独一无二的个人魅力。Coco忆述，在两人交往的十多年间，谢贤对她呵护备至，宠爱有加，不仅在生活上无微不至，更为她的未来做足长远打算，曾建议并资助她在上海置业投资，甚至会购买金条让她放入保险箱，告诉她：「将来就算妳一无所有，也可以拿出来轻松应付生活。」

谢贤疑卖掉儿子送赠劳斯莱斯补贴Coco

Coco拍片忆述的另一件往事，是谢贤为了弥补她一次投资损失，竟卖掉儿子谢霆锋送赠的劳斯莱斯名车。谢贤对Coco的付出，早已超越了金钱的范畴，展现的是一份深刻且真挚的情感。如今，Coco选择将这些尘封的往事公诸于世，让网民对这段备受争议的「爷孙恋」，有一个崭新的睇法。

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