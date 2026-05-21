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Jisoo@BLACKPINK来港现身中环 上台90秒连环甜笑派心 逾500名粉丝应援迫爆商场

影视圈
更新时间：19:24 2026-05-21 HKT
发布时间：19:24 2026-05-21 HKT

人气席卷全球的韩国天后女团BLACKPINK其中一位成员Jisoo（金智秀／김지수）今晚（21日）应国际品牌邀请来港，现身中环某商场出席活动，逾500名粉丝到场应援逼爆商场，粉丝从昨晚开始于商场排队，冒红色暴雨轮候领取进入粉丝区域手带，今早大会派发逾500条手带，不过Jisoo只闪现不足一分半钟犹如旋风。

Jisoo粉丝港铁站打卡广告牌

香港昨晚暴雨来袭，幸未影响Jisoo今晨乘搭航班来港，今晚她以刺绣暗花深灰色连身裙，踏四吋高跟鞋准时华丽登场，现场粉丝一见偶像随即尖叫欢呼，大批粉丝举牌应援，当中有韩文应援牌。而Jisoo早前推出Hello Kitty联名快闪店原定2月登陆台湾，因爆授权风波而延期至本月，今日在中环活动现场也见有粉丝拿著Hello Kitty为Jisoo打气；港铁站中亦有约二十位粉丝在Jisoo广告牌前打卡合照。

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Jisoo甜笑挥手回应粉丝

Jisoo全程保持甜美笑容，向众人派心心、挥手，闻得上层粉丝以韩文高呼「姐姐我爱妳」时，随即抬头甜笑挥手回应，出尽法宝狂冧粉丝。不过大会事先表明Jisoo不受访，她在台上没发言，闪现不足一分半钟便落台，移步往品牌举行的酒会，逗留约15分钟后于傍晚6时18分离场。

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