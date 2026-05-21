萧景鸿出道24年终推个人专辑 自嘲「最资深的新人」回归初心 暴雨烂泥中拍MV无怨言

「2026最熟悉的新人」Energy成员萧景鸿（阿弟）即将推出首张个人专辑，首波主打单曲《以我为名》，由他与黄婷共同作词，卸下过往包袱与既定印象，透过音乐回归最真实的自己。出道24年的萧景鸿终于迎来个人首张专辑，他也自嘲是「最资深的新人」，而这些年来他最大的愿望，就是能透过属于自己的音乐发声，如今终于实现，也让他为此更全力以赴、奋力一搏。

萧景鸿MV黑天使造型象征重生

新MV找来知名金奖导演庄绚维执导，萧景鸿是堕入凡间的黑天使，失去的羽毛与光芒，就像曾经迷失、受伤的自己。象征信念与渴望的光球，即使微弱也不愿放弃，靠着意志重新站起来，抛开包袱浴火重生，重新找回真正的自己。萧景鸿也分享：「面具打开后才发现，原来一直在抵抗的都是另一个我，是贪、嗔、痴、是所有执念与纠结，把它击倒后，才可以重生。」

萧景鸿冒暴雨烂泥拍MV敬业躺泥地

今次MV在有着荒漠峡谷景色的水牛坑拍摄，当天却遇上强风暴雨及低温考验。由于现场毫无遮蔽，原本的泥土地在暴雨冲刷下变成一片烂泥。拍摄过程中，他不仅要在泥泞中寸步难行取景，更敬业地直接躺在泥地里完成画面，全身衣物也因此弄湿毁损。期间也因泥巴太过黏稠走不动，他还一度苦中作乐，用积水自行冲洗鞋子，工作人员见状也只能无奈笑嗌「造型师要哭了」。面对如此恶劣的环境，萧景鸿全程毫无怨言，坦言这是他个人的首支MV，字句间充满对音乐的执着与感触：「对我来说这都是小事情，等了24年，没在怕的！」

萧景鸿挑战摇滚与饶舌

萧景鸿这次回归初心，打造自己真正想做的音乐类型，挑战摇滚曲风展现他的摇滚魂，也尝试20多年来较少接触的饶舌段落，他表示这是第一次能完整呈现自己的音乐样貌，也特别在rap上采用较硬派的唱法；而歌曲最后的呐喊，也是他一直想向大家传达的内在与灵魂。萧景鸿透露，这首歌寄托了他极大的期盼，希望带给听众源源不绝的力量：「不管是对未来迷茫、缺乏自信，或是被现实压逼而失去初衷的人，都希望能在一听到这首歌时，重新找回原本的自己」。

萧景鸿推出「弟上麦克风」直播

除了新作《以我为名》已在各大音乐串流平台上架，日前萧景鸿在社群上展开的「弟上麦克风」系列影片，翻唱一系列经典好歌广受歌迷好评，更有多支影片突破百万点击，引来海量歌迷疯狂点歌。为了回馈歌迷的热烈支持，宠粉的萧景鸿决定开启「弟上麦克风Live直播」，特地将歌迷先前疯狂敲碗的歌单通通收集起来，在直播时唱给大家听，并接受即时点歌，首场直播将于5月21日晚上10点于萧景鸿个人官方Instagram正式登场。