《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众

经典儿童节目《闪电传真机》昔日一班主持谭玉瑛、麦长青（麦包）、黎芷珊及黄智贤等，至今仍然活跃于幕前，众人私下感情同样要好，不时相约敍会。近日黄智贤及麦长青分别在社交平台分享初代主持Re-U的照片，除了几位大家熟悉的面孔外，更有两位稀客，分别是息影多年、已移居美国的梁咏琳，以及湘漪的女儿李懿华，掀起网民的「回忆杀」。

湘漪女儿与圈中人熟稔

从黄智贤、麦长青曝光的合照所见，饭局气氛热闹，众人举杯畅饮，彼此感情依旧。初代主持之一的56岁梁咏琳亦有出席，身穿简约白色T恤，留著一头乌黑长发，虽然只是薄施脂粉，但皮肤紧致，笑容灿烂，外貌与身材都保养得宜，称得上是「冻龄美魔女」，风采不减当年。

另一位惊喜现身的湘漪的女儿李懿华，亦是饭局的座上客，有指李懿华曾短暂在娱乐圈发展，因此与圈中人熟稔，不时现身聚会。李懿华遗传了母亲的优雅气质，笑容温婉，在合照中十分亮眼。

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资深演员湘漪活跃于70年代电视圈，曾在丽的呼声参与广播剧，之后做过TVB、佳艺电视、亚洲电视，参与过不少剧集演出，作品有《武则天》、《强人》、《火凤凰》等，在《杨门女将》中饰演「佘太君」一角，更是深入民心，湘漪于2003年完成亚视剧集《万家灯火》后，已绝迹幕前。

梁咏琳定居美国

而梁咏琳1988年参加《第七届新秀歌唱大赛》入行，曾在《闪电传真机》担任主持，又有演出《开心华之里》、《刑事侦缉档案》系列等剧集。梁咏琳曾与何宝生拍拖，亦曾爆出与有妇之夫夏韶声发展不伦恋，更合资开公司「Shower Music」，但二人其后陷金钱纠纷，纠缠多时于2003年分手。有指梁咏琳受情伤患上情绪病，之后淡出幕前返回美国生活，创业做葡萄酒生意，并在2011年经朋友介绍下，认识另一半Tom，二人拍拖七年于2018年结婚。

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