黄宗泽率陈滢吴业坤泰国度520：有工开最开心 冻龄靠自律好心态

黄宗泽（Bosco）、陈滢、吴业坤及胡鸿钧（Hubert）齐齐到泰国芭堤雅出席活动，工作之余又享受火辣阳光及游水，特别开心！适逢520情人节，陈滢更找来Bosco齐做心心手势，祝粉丝情人节快乐。

Bosco拉大队连同所属之邵氏艺人陈滢、坤哥及Hubert，到泰国芭堤雅出席一个活动，跟当地粉丝会面，全场坐满2000人，十分墟冚，Bosco一出场场面哄动，他跟观众分享成为「冻龄男神」保养心得，他认为健康、自律及保持好心态好重要，当然外在状态都需要科学方法持续管理，原来「男神」真的不易做。陈滢、坤哥与Hubert则为活动担任表演嘉宾，陈滢自上月跟蔡洁合体开骚后，再上台唱歌，表现得更有自信，她身穿一条背心短裙，尽显完美体态，独唱孙燕姿的《断点》后，再跟坤哥及Hubert合唱一曲《友共情》，台下欢呼声与掌声不绝。

黄宗泽最紧要「620有工开」

Bosco坦言此行感觉如度假一样，十分写意，笑说︰「嚟到泰国芭堤雅，寓工作于娱乐，梗系顺便游下水，点可以唔游水呀，仲晒埋太阳添呀，520对艺人嚟冇咩特别感受，日日都开工就最好，人人有工开，520有工开，521又有工开，最紧要系620（邵氏高层乐易玲）畀到工我地开，哈哈……跟住都会马不停蹄飞去第二度继续工作，我有工开就开心，今次有工开之余仲有得旅行游水阳光海滩，就更加开心！」

陈滢与三位型男共度520

陈滢亦大赞今次芭堤雅之旅好开心︰「因为我喺520嘅当日可以同三位型男一齐工作又有娱乐，呢个活动系继上个月开骚之后又可以再唱歌表演多一次，娱乐方面可以抽少少时间畀自己享受吓泰国嘅美食呀、文化呀，同感受吓呢度嘅好天气，所以呢几日真系好开心！」

吴业坤返港同老婆补祝

坤哥此行特别提早一日到泰国，先行到曼谷拜神及还神，然后再到芭堤雅，日日都去游水的他晒黑了，扬言今次工作好有度假feel︰「因为已经好耐冇嚟过泰国，上次嚟泰国已经系疫情前，所以今次又可以工作之余又有娱乐，真系好开心，同埋啲观众好热情，所以希望公司以后可以多啲咁嘅工作呀就最好啦，同埋呢度好多华人，都知道520呢个节日，特别热闹，（有冇送花畀老婆?）冇呀，同佢讲咗返香港会补祝。」

胡鸿首到芭堤雅

至于Hubert今次是首次到芭堤雅，大赞所住之酒店房对住个泳池，所以一行出去露台就可以游水好方便︰「虽然天气真系好热，但有𠮶种阳光与海滩度假嘅感觉，真系唔似嚟工作，似成班同事一齐去团建咁，而且又可以同大家一齐共渡一个值得甜蜜浪漫嘅节日。」