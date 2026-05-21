郑秀文为7月启德开骚闭关练兵 不忘购买白色运动裤打气：排舞穿着有助动力

郑秀文(Sammi)将于7月于香港启德主场馆开骚，为了演出她早已闭关秘密练兵。不过Sammi向来活跃于社交网，不时分享日常生活。Sammi最近在社交网透露忙碌的行程，一向注重衣著的她，更特意买了运动裤以排舞穿著，令她十分满意。她留言说：「今天，摄时间买了些运动裤（尤其是这一条白色)特别满意， 排舞用。 (因为排舞穿什么对我来说，很影响动力，非常重要）。这阵子，繁忙中，保持著稳定工作节奏。一天一天，虽要面对处理很多困难，内7倒很平稳，不燥动，凡事自有其路。」

郑秀文分享《神奇女侠》背景日常

Sammi除了分享穿著新买的白色运动裤外，更上载多相片，更以歌曲《神奇女侠》作背景，当中跟团队开会、录音室会录音、准备练习体能等情况，可见她的日常行程的确很繁忙，难怪播放歌曲《神奇女侠》啦！