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经典韩剧《大话妹》42岁女星李多海宣布怀孕 与SE7EN崔东昱结婚一年 甜蜜升呢做准父母

影视圈
更新时间：15:20 2026-05-21 HKT
发布时间：15:20 2026-05-21 HKT

韩国娱乐圈传出大喜讯！经典韩剧《大话妹》42岁女星李多海与歌手SE7EN（崔东昱）于2023年完婚后，昨日（20日）透过社交平台惊喜宣布怀孕。两人甜蜜晒出超声波照与婴儿鞋，正式从两人世界迈向一家三口，吸引包含Super Junior厉旭、2NE1孔旻智等众多圈内好友留言祝贺。

李多海、SE7EN爱情长跑开花结果

韩剧《大话妹》42岁女星李多海与人气歌手SE7EN（崔东昱）爱情长跑多年，于2023年正式步入婚姻殿堂。昨日（20日），这对神仙眷侣在社交网公开了一段充满爱意的影片，惊喜宣布即将迎来新生命、正式做父母。影片中，两人拿著精致的婴儿鞋及宝宝的超音波照，并附上感人字句：「From two to three. Our little miracle is on the way.」（由二人变3人，我们的小小奇迹即将出世。）

李多海、SE7EN戴「MOM」、「DAD」帽放闪

从公开的短片中可见，SE7EN背对著镜头，李多海则从后方甜蜜环抱老公，随后惊喜展示出婴儿鞋与超音波照片。接著，SE7EN将写有「DAD（爸爸）」的鸭舌帽帅气反戴，李多海则开心地向大家秀出帽子上「MOM（妈妈）」的字样。影片最后，二人深情对视并露出幸福满溢的笑容，画面温馨动人。

怀孕喜讯一出，立刻引来大批韩国娱乐圈好友留言祝贺，包括韩团Super Junior成员厉旭、殷嘉恩、成宥利、前NU'EST成员REN，以及2NE1的孔旻智等，足见两人在圈内的绝佳好人缘。

相关阅读：《大话妹》李多海宣布结婚晒绝美婚照！与歌手男友SE7EN结束８年爱情长跑

李多海、SE7EN拍拖8年修成正果

回顾两人的浪漫恋爱史，SE7EN和李多海于2016年对外公开认爱，当时双方表示是作为同岁朋友自然而然发展为恋人关系。两人在低调交往8年后终于修成正果，并于2023年5月6日举办盛大婚礼。如今结婚刚满一年便传出「造人成功」的喜讯，让一路支持的粉丝们感到相当欣慰与感动。

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