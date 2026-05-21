九龙城寨之终章｜吴彦祖粗犷男人味爆灯 一打三型爆抢镜 亲身上阵踢到演员即道歉 

由郑保瑞执导的《九龙城寨之终章》已低调开拍一个月，剧组近日在尖东一带封街拍摄外景，将么地广场附近的街道打造成80年代繁华景象，霓虹招牌林立，泊满复古董车，怀旧气氛浓厚。《星岛头条》继早前独家爆出吴彦祖（Daniel）加盟拍摄，并直击「信一」刘俊谦和Tyson Yoshi大演对手戏后，昨晚更现场直击吴彦祖现身拍摄现场，其光头凶悍造型首度曝光，见他在夜总会门外以一敌三，身手敏捷地将对手打低，尽显杀气腾腾的强悍一面。

吴彦祖光头胡须Look首曝光

昨晚约晚上8时，吴彦祖以全新形象现身。见他为角色剃光头兼留须，身穿贴身黑衫黑裤，佩戴重金属饰物，孭着一个巨型斜孭袋，一身粗犷打扮充满男人味，一反以往靓仔小生形象。在正式拍摄前，不时有工作人员为他整理衣服和补妆，而他亦在附近栏杆拉筋热身，为动作场面做足准备。

吴彦祖一打三型爆离场

昨晚拍摄场口主要是吴彦祖被人抢袋，见他非常有型地在五光十色的夜总会街道上徐徐走过，突然有数名男子冲出企图抢夺他的巨型斜孭袋，吴彦祖却淡定从容，三两下手势便将三人逐一打低，其中两人倒地不起，另一人被吓至当场跪低。最型爆的是，吴彦祖随手掉低几蚊，以胜利者姿态转身离开，霸气尽露。

昨晚拍摄场口主要是吴彦祖被人抢袋。

见他非常有型地在五光十色的夜总会街道上徐徐走过。

好大阵仗！

吴彦祖同动作指导谷垣健治密密倾。

吴彦祖亲身上阵冇架子

虽然有替身在场候命，但吴彦祖大部分动作场面都亲身上阵，身手敏捷利落，拍了两至三take导演郑保瑞已满意收货。现场由日本武术指导谷垣健治全程在旁指导，期间吴彦祖有大动作不慎踢到演员，亦会立刻礼貌地说对不起，毫无大明星架子。休息期间，他与工作人员亦有讲有笑，态度亲切，现场则吸引约50名途人驻足围观，吴彦祖拍摄至晚上12时才离开。

刘俊谦街头做「泊车仔」

与此同时，承接前一晚拍摄的刘俊谦（饰演「信一」）昨晚亦在现场开工，并换上另一个造型。见他穿上恤衫配背心皮褛皮裤，在街头饰演泊车仔，相当投入角色，每逢见到有车驶至便立即上前截停，殷勤地替「老细」们开门打招呼，非当落力甚有heart。

5寨仔打成一片

今次《终章》故事围绕「城寨四子」林峰、刘俊谦、胡子彤及张文杰发生，原来吴彦祖加盟，早已跟四子打成一片，张文杰早前更在社交网分享一张五人合照，并搞笑写道：「5条寨仔」，相中张文杰与刘俊谦均将手放在吴彦祖胸前，足证吴彦祖与四子的关系相当融洽。

《终章》故事围绕「城寨四子」林峰、刘俊谦、胡子彤及张文杰发生，吴彦祖加盟早已跟四子打成一片。（张文杰IG）