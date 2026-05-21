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叶翠翠发功两个月将层楼「卖贵65万」 拆解吸金KOL致富之路 被封「港姐股神」？

影视圈
更新时间：16:30 2026-05-21 HKT
发布时间：16:30 2026-05-21 HKT

44岁的2005年港姐冠军叶翠翠（现称叶浠桐），已淡出幕前多年，转型做KOL后吸金力惊人。叶翠翠多年来亦投资有道，据悉最近以700万元沽出天后维景花园一个3房单位，持货近10年账面获利81万元，尽显「港姐股神」的独到眼光。

叶翠翠投资物业获利

据市场消息指，叶翠翠是次沽出的单位为天后维景花园B座低层6室，实用面积422呎，采3房间隔。叶翠翠于2016年中以约619万元购入，刚于上月中以700万元易手，呎价达16,588元，物业期内升值约13.1%。翻查近期数据，该屋苑今年2月初曾有一个同座、同面积的中层单位以635万元成交，换言之叶翠翠名下的单位在短短两个月内卖贵65万元。

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叶翠翠曾因财困陷绝境

叶翠翠多年来投资「砖头」保值，早在2008年曾以1,490万元购入北角半山豪宅赛西湖大厦一个高层单位，持货不足3个月，即以1,590万出售，速赚100万元。同期又以1,610万购入该厦另一单位，至2010年以2,100万沽出，两年间升值近500万。

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叶翠翠当年夺得港姐冠军后，曾因母亲不幸患上严重肾病，需要庞大医疗费用，加上父亲退休零收入，屋企更养了不少狗只，要叶翠翠扛起养家的重担，经济一度陷入困境。 其后叶翠翠被爆与赵薇内地富商前夫黄有龙过从甚密，其间展现财力扫两间豪宅，因而有「港姐股神」之称。

叶翠翠结婚10年育有三子

叶翠翠离巢TVB后，转型做KOL，并在2015年嫁建筑师老公周晓东（Raymond），婚后诞下三子。为给下一代有更好的生活环境，叶翠翠与丈夫于2019年豪掷约6,900万元，买入大潭红山半岛的3,000呎三层高独立屋豪宅，据悉现时市值已逼近1亿元。

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