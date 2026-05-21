李家鼎休养后急欲复出？ 李泳豪爆鼎爷开出「一条件」才露面

因李家鼎（鼎爷）前妻施明早前离世，李家爆出两子不和兼钱银𫐖轕争议，细仔李泳豪与父亲李家鼎站在同一阵线，而大仔李泳汉则在公开一段弟妇李泳豪太太录音后潜水。随住风波稍息，李泳豪昨日（20日）在IG透露李家鼎的最新情况。

李泳豪指李家鼎胃口渐好转

李家鼎去年因身体不适暴瘦后，早前又因施明辞世而伤心，状况令外界大为担忧。李泳豪昨晚在影片中提到爸爸，预告父亲李家鼎迟些会在其频道亮相。李泳豪指父亲在他与太太照顾下，身体及胃口已渐渐好转。

李泳豪在片中又笑指李家鼎其实很贪靓：「爸爸都想上嚟同大家讲声多谢同交代自己情况，但系佢想再靓仔啲。我想同大家讲，李家鼎而家靓仔咗好多㗎喇，但系佢话未够，俾佢老人家休息多阵先，佢想要一个好啲嘅状态出嚟同大家见面，呢个就系爸爸托我同大家讲嘅。」

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李家鼎要以最佳状态见人

李泳豪近日因长寿处境剧《爱．回家之开心速递》即将迎来大结局，坦言正面临失业危机。李泳豪为开拓新出路，早前已预告会投放更多心力经营个人YouTube频道，昨日李泳豪特别上载新片向大家交代近况及频道发展细节。

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李泳豪在片中坦言仍要赶拍《爱．回家》及处理家事，分身不暇，故频道的出片频率暂时未能太高。李泳豪借此感谢各界朋友和网民对他及李家鼎的关心，直言感受到大家满满的爱。对于频道未来的走向，李泳豪谦称自己仍是「一张白纸」，目前还在摸索阶段，正积极找朋友帮忙解决帐号验证等技术问题。

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李泳豪未来揾李家鼎出镜

提到内容方面，李泳豪除以往的日常生活，以及爱车飘移片段外，未来会揾爸爸李家鼎出镜︰「有网友话会唔会同李家鼎喺YouTube出现，会嘅，一定会嘅。你话煮餸又好买餸又好，甚至听吓爸爸讲故事，我都会拍嘅之后，但系目前要等佢身体好啲先，都系听佢发落，佢话OK就同佢拍，又或者佢精神状态再好啲就开直播，大家同佢倾偈问问题。」

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