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8点直乐VIURIETY丨李绮雯疫情押后婚礼五年5.23终于出嫁 锡住老公唔玩新郎：只珍惜朋友相聚

影视圈
更新时间：08:00 2026-05-21 HKT
发布时间：08:00 2026-05-21 HKT

昨晚由健美先生兼健身教练梁恺杰（Ocean）为ViuTV全新综艺节目《8点直乐VIURIETY》担任嘉宾，身为Ocean的未婚妻李绮雯（𡃁妹）亦现身支持。𡃁妹与Ocean将于本月23日举行婚礼，𡃁妹笑言经常以为自己还有很多事未做好，虽然会做足仪式，但不会有玩新郎环节。

李绮雯婚礼只换三套衫

她说：「虽然5年求婚，好多人问点解唔搞婚礼？因为遇上疫情，但年纪开始大，朋友少聚会，𠵱家面对好多生离死别，都想搞个婚礼请晒朋友来聚会。」𡃁妹又指婚礼上只会换三套衫，想有更多时间跟朋友相聚。Ocean表示有意年底参加法国举行HYROX比赛，若然抽签成功可顺道度蜜月。

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