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8点直乐VIURIETY丨ROVER四子夹大髀斗梁恺杰 陈镇亨最高分卓金乐爆冷23秒成黑马

影视圈
更新时间：07:00 2026-05-21 HKT
发布时间：07:00 2026-05-21 HKT

乐队ROVER的成员陈镇亨（亨仔）、王希晋、卓金乐（Kim）和雷濠权（Jason）昨晚为ViuTV全新综艺节目《8点直乐VIURIETY》担任玩家，香胤宅和温汤马士担任旁证，并由健美先生兼健身教练梁恺杰（Ocean）担任嘉宾，身为Ocean的未婚夫李绮雯（𡃁妹）亦现身支持。

ROVER四子瞓地拉车仍不敌梁恺杰

今集主题以「Men Days」，大玩健身游戏。最爆笑四子轮流挑战Ocean玩夹大髀，最后Jason有6秒，希晋则有16秒，最大只的亨仔只有20秒，最估不到是Kim获得23秒。轮到玩「你同我扯」游戏，四子分成两队拉扯车仔，身形大只的亨仔拍住希晋，面对对手Kim和Jason，轻而易举胜出。不过最劲Ocean单拖对垒四子，虽然四子瞓地拉车，但Ocean唔使出尽力就已经轻易胜出。最后经过多个游戏后，亨仔获得最高分成为赢家。

陈镇亨目标减至75Kg参加健美比赛

ROVER接受访问时，谈到Jason在游戏环节表现最水皮，他笑言自己留力，不过Kim笑指是对方的人设，又解释自己表现最估不到，因为估到就不是Kim。而跟Ocean学习健身运动的亨仔，已考获初级教练牌，大赞对方当他是徒弟，亦打算升呢考取高级健身教练牌。他说：「七月前我要减磅，𠵱家90kg要减到75Kg，因为参加健美比赛。」谈到参加健美比赛，可想识个女朋友？单身的亨仔，笑言钟意靓女同喜欢做运动，又要有钱，并笑谓：「不想努力了」。希晋即提议亨仔参加逢星期二该节目配对环节，但亨仔笑指妹妹会参加，就叫返希晋要参加。问到亨仔是否不介意希晋做妹夫，亨仔笑言拍片试过，但要视乎希晋比几多礼金先。

卓金乐不清楚澳门骚取消原因

另外，提到原本6月20日举行《ToNick x ROVER MUSIC UNBOUNDED LIVE MACAU》，但最后公布取消。Kim表示原来主办仍未卖飞，但之前开过会，但不知取消原因，亦曾经跟ToNick合作拍节目，希望下次再有机会跟ToNick一齐开骚。

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