吴绮莉直播谈跟女儿卓林最新关系 感触泪洒人前：我冇后悔生佢 曾患抑郁症晕眩欲入院

现年53岁的女星吴绮莉，过去与女儿吴卓林（小龙女）的关系一度降至冰点，甚至陷入长期决裂的僵局。然而，随著时光流逝，这对母女如今已经彻底破冰。日前，吴绮莉在社交平台开直播与粉丝互动时，难掩心中的喜悦，主动分享与爱女的最新互动，期间更流露慈母本色，说到动情处甚至不自禁流泪。

吴绮莉诉说跟女儿最新关系

在该场直播中，吴绮莉红著眼眶、嘴角却挂著幸福的微笑透露，卓林在今年的母亲节以及她的生辰，都特意传送了窝心的祝贺讯息。仅仅是简单的两句「妈妈，节日快乐！生日快乐！」，已经让苦等多年的她感到心满意足。她感性地表示，自己从未对生下这个女儿感到懊悔，深感血浓于水的亲情无可替代。她更喜滋滋地向网民预告，女儿承诺下次回家时会亲自下厨孝敬她，虽然未知确切归期，但这份期待已令她无比温暖。

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吴卓林曾传出经济极拮据

这份平静与温馨其实得来不易。回顾两人早前的不和关系，卓林自小在缺乏父爱的单亲家庭成长，2017年她毅然公开性取向，随后与外籍伴侣Andi步入婚姻殿堂并移居加拿大。当时吴绮莉对女儿的决定难以释怀，导致母女关系陷入严重冷战。卓林在异国一度传出经济拮据、甚至要排队领取免费食物及拾荒度日，这让身处香港的吴绮莉饱受煎熬与担忧。

吴绮莉曾患抑郁症

这段漫长的家庭纠纷与外界的流言蜚语，让吴绮莉曾有抑郁症。她过往曾坦承饱受情绪病折磨，但因为服用抗抑郁药物后出现严重的晕眩、迟钝等副作用（甚至让她吓得想叫救护车），最终她选择放弃依赖药物，靠著强大的意志力与自我调节心态，慢慢走出了阴霾。

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吴卓林事业稳步上扬

令人欣慰的是，如今的卓林早已摆脱昔日的困境。据悉，她在海外创立的设计工作室成绩斐然，不仅社交帐号追踪人数暴增至逾42万，更凭实力中标，接下了成龙电影《急先锋2》及《P计划》的北美宣传海报设计项目，事业步入正轨，不再需要母亲操心。

吴绮莉：健康才是无价宝

经历过风风雨雨，吴绮莉坦言心态转变了许多，学懂了放下执著并尊重女儿的选择。她在直播尾声也不忘勉励大众，强调健康才是无价宝，遇到难关时大哭一场发泄后，便要继续为生活努力。至于单身多年的感情生活，她则抱持宁缺勿滥的随缘态度。