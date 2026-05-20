JJ林俊杰飞纽约见证小22岁女友毕业  携母同撑七七打破分手传言  网民毒舌：女儿毕业喇

乐坛天王林俊杰（JJ）近日用实际行动打破外界的猜疑！45岁的他日前远赴美国纽约，更携同母亲连袂现身，专程为相差22岁的年轻爱人「七七」（Annalisa）庆祝大学学业圆满落幕，一家人出双入对的画面，让先前的分手流言不攻自破。

林俊杰飞纽约见证七七毕业

据现场粉丝捕捉到的画面，JJ的行程可说是诚意满满：本月十八日，他先是一袭笔挺西装，低调入座顶尖艺术学府帕森斯设计学院（Parsons School of Design）的亲属席，专注观看女友所属科系的毕业仪式；隔日（十九日）的全校大型典礼上，他则换上休闲黑T恤搭配鸭舌帽，与林妈妈并肩同行。为了不让巨星光环抢走毕业生的风采，母子俩甚至贴心地在活动落幕前便悄悄撤退。

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林俊杰妈妈应援七七

最令外界瞩目的是，林母的手腕上戴著专属女方的应援饰品，这个微小却充满爱意的举动，无疑暗示著这位才貌双全的女孩早已深得未来婆婆的欢心，成功拿到了林家的「准媳妇入场券」。

林俊杰七七一度传分手

回顾今年3月份JJ欢庆45岁生辰时，因为大合照中独缺七七的身影，加上女方社群平台出现异状，一度让外界狂猜这段感情是否已经画下句点。然而这次的爱心赴美之旅，不仅亲自力挺，还带上长辈共同见证女友的人生里程碑，堪称是对酸民最直接且强而有力的反击。

林俊杰似见证女儿毕业？

据悉，年仅23岁的华裔美籍女孩七七绝非虚有其表，才华洋溢的她现正扛下JJ自家潮牌「SMG」的创意总监重任。两人因对艺术及音乐的共同热爱而擦出爱火，自从2025年底在林母寿宴上首度同框曝光后，双方感情持续稳健发展。许多网友在看到两人甜蜜现身后，也纷纷献上祝福，大赞这段跨越世代的真爱确实不受年龄限制，但亦有毒舌网民，指林俊杰和七七并不相衬，指林俊杰今次飞到纽约似看女儿毕业。

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