林子祥叶蒨文演唱会激咀逐格睇 锡完一动作超甜密 Sally撒娇如少女：我青春畀你攞晒

现年78岁的林子祥（Lam）与64岁的乐坛天后叶蒨文（Sally）是圈中的模范夫妻，二人结婚30年依然爱得甜蜜。近年，他们更以夫妻档姿态到内地举行巡回演唱会，寓工作于拍拖，人气高踞不下，场场爆满。

叶蒨文林子祥台上深情一吻

在最近的内地演唱会上，二人合唱经典金曲《爱到分离仍是爱》，台上的大银幕同步播放著他们年轻时的MV片段，掀起全场回忆杀。唱毕情歌，夫妇二人在台上真情流露，林子祥看著银幕中的青涩画面，再望向身旁的爱妻，竟害羞得用手遮眼。叶蒨文见状，立即张开双臂，嘟起嘴唇，大力拥抱并主动向老公索吻，林子祥也热情回应，二人深情亲吻，之后更甜蜜地鼻碰鼻，瞬间引爆全场气氛，观众掌声雷动，完全被这对银发夫妇的「闪光弹」所融化。

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叶蒨文：我青春畀你攞晒啦

除了情深一吻，二人更在台上演起「栋笃笑」，大耍花枪。叶蒨文先是搞笑地抱怨林子祥比她年长14岁，但唱跳完却丝毫不累，自己反而香汗淋漓。林子祥随即自爆：「我哋两个加埋一百....」，叶蒨文马上吐槽老公数学差，指双方加起来已144岁，但根据资料显示，二人加起来只有142岁。之后叶蒨文说两人已相识44年，更对着林子祥撒娇道：「我嘅青春畀你攞晒啦！」真情告白让台下粉丝既感动又忍俊不禁。

叶蒨文投诉自己冇70岁

叶蒨文又趁机澄清年龄之谜，笑指自己常被网民「报大数」说成70岁，「其实我冇65岁，我只得64，有啲人仲话我70添」，相反她又投诉网民偏心老公，常将78岁的林子祥写成75岁，大呻不公平。二人一来一往的逗趣互动，将演唱会变成了大型「晒恩爱」现场，结婚多年仍如胶似漆，实在羡煞旁人。

林子祥叶蒨文96年结婚

林子祥1980年跟吴正元结婚，育有一子（林德信）及一女（林德懿）。林子祥和叶蒨文早1983年认识，并于1992年开始发生感情关系，林子祥1994年跟吴正元离婚后，翌年在《林子祥寄廿载情演唱会95》上，叶蒨文以林子祥女友身分出现，他们到1996年7月17日结婚，至今做了30年夫妻。

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