Honey Punch新歌横扫三大榜单「葵芳」蔡蕙琪惊喜拍MV 见面会吸引逾500粉丝场面哄动

乐坛女团新势力Honey Punch近日凭新歌《楼上的姐姐》横扫各大榜单，不仅成功登陆 TVB「劲歌金榜」及「新城劲爆流行榜 - 本地磅」，首度入榜ViuTV「Chill Club 推介榜」荣登第三位，成绩亮眼！Honey Punch日前举行新歌《楼上的姐姐》粉丝见面会， 现场逾500粉丝观众，场面墟冚。

伍乐城与黄伟文打造新歌

新曲《楼上的姐姐》阵容强劲。由香港乐坛著名音乐监制及作曲人伍乐城与著名填词人黄伟文共同创作，今次新歌以少女的纯真视角，透过两位刚失恋的「姐姐」作为镜像，好奇地检视爱情的甜与痛。歌里既有忐忑与想要被爱、却也害怕受伤；也藏著对未来勇敢尝试与学习犯错的渴望。MV更特别邀请人气演员蔡蕙琪 (葵芳) 参与演出，为作品增添话题性。

谢茜嘉化身音乐老师

今次粉丝见面会别出心裁地以「音乐课堂」形式包装 。谢茜嘉担任主持之外更化身音乐老师与Honey Punch一同开学， 以话剧形式贯穿整个粉丝音乐会，Honey Punch 六位成员Casey、Jacey、Keira、Colour、Chelsa 及Alma身穿校服登场，展现青春活泼的一面 。Honey Punch先演绎两首大热跳唱作品《Butterfly》（《蝶式》英文版）及《滑到入心》（Slide），瞬间炒热全场气氛 。随后，「师姐」吴欣彤（Isabella）惊喜现身，联同Honey Punch六位成员合唱Twins经典金曲《恋爱大过天》及《明爱暗恋补习社》， 紧接下来更演唱了多首Y2K Cantopop跳唱作品，集体回忆杀引来全场观众欢呼，令现场温度急升！

「葵芳」与伍乐城隔空打气

是次活动除了作曲人及监制伍乐城先生亲自到场为成员加油打气外，饰演新曲《楼上的姐姐》MV内「姐姐」一角的蔡蕙琪Kay(葵芳) 更特别为Honey Punch预先录制打气的视频于现场播放，给Honey Punch一个窝心祝福；除此之外，Honey Punc更邀请了20位来自不同背景的KOL「姐姐」亲临现场应援及到台上分享，与Honey Punch一同与全场观众温馨合唱《楼上的姐姐》，姐姐们更同步IG直播，合共有数万人一同见证。活动尾声，一向宠粉的Honey Punch特设了近距粉丝互动「击拳（Punch!）」环节 。数百名粉丝在桌前排队，一对一与六位成员击拳互动， 与Honey Punch合照之余更可用手机录下专属的击拳画面 ，为见面会画上圆满的句号，整个活动气氛场面墟冚，粉丝于活动完结后1小时仍未散去。