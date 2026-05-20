黄建东获委任葵青安健牙科诊所健康大使 自揭曾暴肥217磅靠两招摆脱健康危机

葵青安健协会（前称：葵青安全社区及健康城市协会）继2024年设置流动牙科诊所后，最近于青衣长安邨安清楼全新开设「安健牙科诊所」，日前更特别举行《「葵青安健协会–安健牙科诊所」开幕礼暨「健康笑容由『齿』起」嘉年华》，邀请艺人黄建东（东东）担任大会司仪，联同一众嘉宾共同主持开幕仪式。席间东东献唱一曲《平安郁》牙齿健康版带动现场气氛，更获大会宣布委任为葵青安健协会本年度「葵青健康大使」，代表向葵青区居民宣扬健康讯息，鼓励大众「早预防，早发现，早治理」，他说︰「成日话健康系人生最重要嘅财富，拥有强健体魄先有本钱追梦，活出快乐人生，所以千祈唔好讳疾忌医，最好定期检查，守护好自己嘅牙齿同身心。」当日现场特设多个健康摊位活动，东东亦趁机参与护齿小游戏，并进行肌少症风险评估、免费医生咨询等，了解自己的身体状况。

黄建东曾达217磅疑糖尿病前期

谈及重拾健康体态，东东坦言两年前体重不断攀升，最高峰达217磅，导致身体机能失调：「𠮶时胆固醇接近超标，食亲饭都包尾清盘食极唔饱，怀疑系糖尿病前期征状，我唔想咁后生就要长期打针食药。」面对健康危机，加上希望以最佳状态拍摄人气剧《正义女神》及真人骚《福禄寿训练学院》，东东决定扚起心肝减肥，最终透过改善饮食习惯、保持恒常运动，成功揈甩30多磅赘肉，各项身体指数亦恢复正常。

黄建东友参加室内健身接力赛

最近东东不仅爱上跑半马拉松，本月中更首次挑战大型室内健身赛，「同朋友参加接力赛，我负责推雪橇和药球投掷项目，虽然比以前Fit咗好多，但体能和耐力依然系队中最弱𠮶个。练习时表现唔太理想，好担心连累佢哋，大家仲笑话一个半钟内完成已经算执到，点知我哋1小时29分完成，开心到癫，真系不枉我之前努力锻炼。」并盼能持续勤力操练，下次挑战室内健身双人赛。