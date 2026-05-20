COURT!丨邱士缙为角色狂练咬字 自爆争取补眠时间 朱鉴然挑战台词功力对剧本「严阵以待」

ViuTV原创剧《COURT!》于5月18日起，逢星期一至五晚上9时30分播映，电视剧由MakerVille出品，银河映像制作。在《COURT!》中，MIRROR成员邱士缙（Stanley）、陈子丰、朱鉴然分别饰演不同的律政人员，以各自拥有的身份分享对故事的看法。Stanley饰演的Peter是一名法官，Stanley表示：「佢对真相系非常之追求，好正义，另一方面都执著嘅，执著要揾到事实嘅真相，佢认为法庭呢个地方就系可以揾到事实嘅真相，还原返事情嘅经过，畀返受害人或被告嘅一个清白。」他看毕剧本后有另一番感受，「觉得法庭其实唔系一个追求真相嘅地方，佢只系一个尽量用持平嘅司法方式去维持返呢个社会嘅秩序，我都好Appreciate呢个世界如果有多啲Peter呢种类型嘅法官嘅话，可能成件事会再完整啲。」

邱士缙演法官得益良多

Stanley表示荣幸与银河合作：「好荣幸可以同佢哋合作，亦都见到佢哋剧本嘅优秀，见到佢哋对戏剧嘅追求，我觉得系学到好多嘢。今次嘅角色系一个法官，比我平时讲嘢更加字正腔圆，更加清晰，更加要冇懒音，呢方面我都有再练习多啲咬字再清晰啲。对白要好熟，都系好大嘅挑战。」他自爆拍摄趣事，「我哋身处喺法庭景，法庭因为场地关系，就会拍咗啲律师先，拍好长嘅律师对话，转机位要时间，之后先会转嚟我呢边法官个位，好多时佢拍呢边𠮶阵我就喺度瞓觉。」

陈子丰与邱士缙合作好玩顺畅

陈子丰今次饰演一名法官，为Stanley嘅上司及师兄，他有感与Stanley合作很好玩、很顺畅，「都期待咗好耐，我哋第一次合作系好多年前嘅《大叔的爱》等到咁多年之后嘅今日，虽然我戏份唔系好多，但我主要嘅对手就系Stanley。有几场戏嘅情绪都有啲起落，同佢之间都有啲紧张、冲突，呢几日都好紧张，好似好熟悉Stanley呢个人，会担心做出嚟舒唔舒服。到今日就觉得有火花，系几好睇，希望大家钟意。」虽然角色是一名法官，不过他今次没有法庭戏，「庆幸喺呢部戏入面冇法庭戏，因为对白会好长，知道之后即刻松一口气。」

朱鉴然感谢「上天给的考验」

剧中一位精明能干的年轻律师Mark由朱鉴然饰演，他说：「头脑转数快，好钟意打扮，好注重自己衣著，同剧组Create咗一个好身光颈靓嘅角色。」拍摄煞科戏当天的他有感：「开心嘅时光过得特别快，我系尽咗力去准备Mark呢个角色。我台词嘅功力或表达一向系比较差，对剧本系真系严阵以待， 系咁念系咁念，我觉得呢个系上天畀我好大嘅一个挑战，就知道我系时候再做好啲，亦令我好雀跃，好爱呢个挑战。我就专攻呢样嘢，念到我觉得个台词令我惯常讲𠮶句说话，然后发现当Action时就会不经意、好顺咁讲咗句台词。」

