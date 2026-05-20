方健仪忆马尼拉人质事件「最痛经历」 揭镜头后崩溃真相 事隔15年记忆犹新：专业与人类嘅角力

由应届影后廖子妤联同童缤毓（童冰玉）、张耀栋、龚慈恩、罗兰及李日朗等人出演、改编自2010年8月23日发生的菲律宾马尼拉人质事件的福音电影《走出人质事件》将于5月28日在香港上映，电影特别邀请了当年马尼拉人质事件的幸存者兼受害人易小玲担任顾问。不少网民看完电影预告片感到十分揪心与窒息，担忧电影情节会对当事人或死伤者家属造成「二次伤害」，在网络上掀起争议。

马尼拉人质事件是方健仪主播生涯最难忘经历

前TVB首席记者兼主播方健仪（Akina）近日接受周国丰的YouTube节目「国丰百科」的访问，事发当日方健仪在《深宵新闻报道》担任直播主持，面对突发危急的冷静处理，令人留有深刻印象。事隔15年多年，方健仪坦言这事故事是主播生涯最难忘的经历：「𠮶个画面系唔开心，一个悲剧收场，𠮶一刻要很好清楚知道你嘅职业同作为一个人类嘅分工，𠮶下我好抽离，完晒𠮶几个直播之后，我一出到录影厂，𠮶一刻嘅情绪就涌上嚟。」

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方健仪对当晚报道的记忆犹新

方健仪在TVB任职首席记者兼主播期间，曾报道过不少大事，例如曾在2005年11月19日采访时任美国总统乔治·布殊（George Walker Bush）访华和同年12月中采访在香港举行的世界贸易组织第六次部长级会议。在2010年8月23日发生的菲律宾马尼拉人质事件，方健仪在《深宵新闻报道》担任直播主持，事隔15年多年，方健仪对当晚报道的记忆犹新：「𠮶次系难忘在于我做新闻报道员嘅角色，𠮶个画面系唔开心，一个悲剧收场，但要好清楚知道你嘅职业同作为一个人类嘅分工，你嘅职业系一个新闻报道员，要好很专业咁现出嚟，但我系一个人类、系一个香港人，我目击到一啲其他香港人发生一啲唔开心嘅事，都会有一个同理心。但系你坐得喺𠮶个位，就要分得很清楚。」

方健仪体验到专业同人类之间角力

方健仪坦言当刻没有哭：「𠮶吓唔知点解，𠮶个专业令我好抽离，我回带回想嘅时候，你系真系可以将两件事分方健仪A和方健仪B。方健仪A就系大家喺镜头见到𠮶个好冷静，但系方健仪B就系匿埋喺心底里面，完晒𠮶个直播之后，我行出录影厂，𠮶一刻嘅情绪就涌上嚟，好想喊，不过揿返入去，因为很快就已经晚间新闻，只有个零钟去筹备，𠮶晚我哋派咗4队人去，我估系继2008年四川大地震最多人嘅一次，呢次我好体验到专业同人类之间嘅角力。

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方健仪在ICAC经历11个月的招聘过程

方健仪在2012年2月24日告别首席记者兼主播的生涯，同年4月转职廉政公署高级新闻主任，对于当年离职，她笑说：「就好似𠮶啲爱情小说，你越爱𠮶个男人越要放开佢，咁先会令到佢永世都会记得你。我只系觉得有返咁上下年纪，不过而家回望𠮶阵都只系33岁，但𠮶阵时觉得自己好老，觉得都七七八八，喺呢个行业仲有冇得发挥呢？我嘅兴趣系出去采访新闻，不过如果我再上嘅话，都系主力做后勤，所以不如转一转，咁啱𠮶阵ICAC出招聘广告，咪走去试吓。」方健仪坦言整个招聘过程是做了11个月，当中有品格审查、家访，还有一个很有趣的过程。方健仪笑说：「有网友话呢样嘢喺外国好兴，就系喺请你之前，要见你现任雇主，先再决定请唔请你，𠮶阵佢哋约咗袁志伟先生见面，真系好尴尬，本来我系打算秘密跳糟，咪唯有坦诚同佢讲，因为𠮶阵啱啱结婚想生仔，长期返夜身体负荷好重，所以要调理身体，佢知道之后面色都正常，觉得有仔要趁嫩生，最后佢话会帮我，同我一齐去见ICAC，𠮶一刻真系好有趣。」