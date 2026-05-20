JJBABY 细孖Jaybie 胜出《明日之星》 泪洒现场感谢姊姊 Jaybo 全能实力获大声@BIGBANG、许龄智盛赞

香港 Dr Angel 唐安麒 创办的ACE Entertainment 旗下艺人、双胞胎组合 JJBABY 妹妹 细孖Jaybie，近日在韩国大型偶像选秀节目《明日之星》中表现惊艳，于总决赛中脱颖而出，成为七位胜出者其中之一名成员，为港争光。在公布胜出名单的紧张时刻，担任导师的 BIGBANG 成员 大声（Daesung） 给予了 Jaybie 极高的评价。他形容 Jaybie 是「一位打破了音乐风格界限、证明了第五代偶像素养的成员」。节目「导师」许龄智（Heo Young-ji） 亦在评语中对 Jaybie 的全方位才华赞不绝口。她指出 Jaybie 不仅在强项 Rap 和 舞蹈 上展现了压倒性的气势，在 Vocal（声乐） 方面的进步同样令人刮目相看。许龄智表示：「Jaybie 完美掌握了所有位置，是一位不断扩张自己光谱的『六角形偶像』（全能偶像）。」

Jaybie Rap 与舞技惊艳韩网

回顾 Jaybie 在节目中的表现，她凭借强劲且流畅的 Rap 功底在首轮演出便成功「夺取视线」。随后的歌唱及舞蹈环节中，她灵活的肢体表现力与充满自信的舞台魅力，更让她在众多练习生中脱颖而出。不少韩国网民留言称赞她为「天才型选手」，具备了新世代偶像所需的强大气场。

Jaybie 感谢姊姊Jaybo一直陪伴在身边

在公布胜出成员后，现场气氛达到高潮。早前从这节目落选的大孖Jaybo，也在现场支持妹妹，Jaybie 激动落泪，因为不能与姐姐一起胜出，感到揪心，在发表获奖感言时，特别点名感谢一直陪伴在侧的双胞胎姊姊 Jaybo。Jaybie 哽咽说：「这一切真的像做梦一样。特别要感谢 Jaybo 姊姊，谢谢妳一直陪伴在我身边，姊姊我爱妳！」现场镜头捕捉到坐在观众席的 Jaybo 同样眼泛泪光，姊妹俩隔空相望的感人画面令全场观众为之动容，而且为他们不能双双赢得比赛而深感可惜。

Jaybie凭实力赢得韩国专业导师认可

作为 JJBABY 的成员，Jaybie 在香港已累积了不少人气，此次赴韩挑战高压的选秀制度，最终凭实力赢得韩国专业导师与大众的认可。JJBABY 是YS韩国偶像学院，韩国总校的学生，在校期间极度努力学习，Jaybie 的成功不仅是个人演艺生涯的重要里程碑，也再次证明了香港 ACE Entertainment 培养艺人的国际化水准。