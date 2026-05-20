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袁伟豪跟「亿万爱妻」张宝儿陪儿子过平民生活 自爆20年冇搭过港铁 零星味无人认出？

影视圈
更新时间：12:00 2026-05-20 HKT
发布时间：12:00 2026-05-20 HKT

大马视帝袁伟豪于2020年迎娶落选港姐张宝儿后，被封为「亿万驸马」，二人婚后三年抱两，育有两子「袁咕碌」及「袁氹氹」。平时出入揸车的袁伟豪，近日与老婆张宝儿「贴地」凑仔，接袁咕碌放学后，一家三口体验一日「平民生活」。

张宝儿一家三口温馨日常

日前，张宝儿在小红书分享一家三口的温馨日常，片中见到张宝儿与老公袁伟豪悠闲地叹下午茶等大仔放学。袁伟豪接到袁咕碌后，一直抱住儿子步行，张宝儿在旁拍片。袁伟豪为满足囝囝想搭港铁的愿望，将座驾泊低，抱住袁咕碌跟张宝儿去搭港铁。

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袁伟豪夫妇带住囝囝袁咕碌行入铜锣湾站的长长隧道，袁伟豪自爆考获车牌后，已有多年绝少搭公共交通工具，对上一次踏足铜锣湾站，竟是10几20年前的事，袁伟豪笑言连路都差点忘记要怎样行。

袁伟豪抱仔袁咕碌全程表现兴奋

袁伟豪一家到达月台时，与普通市民一样逼上车，由于当时正值繁忙时间，车厢内人头涌涌没有座位，却没有影响张宝儿自拍一家三口，自得其乐打卡，不过袁伟豪见车厢挤逼，搭一个站到湾仔便落车。有趣的是，在挤满人的车厢中，竟没有途人认出袁伟豪与张宝儿。

袁伟豪与张宝儿在湾仔站出闸，带囝囝袁咕碌转乘电车。难得坐「叮叮」的「袁咕碌」对窗外风景充满好奇，全程表现得相当兴奋。而袁伟豪沿途将爱儿紧紧抱在怀中，做足安全措施，完全不需要老婆张宝儿操心，尽显「廿四孝爸爸」与好老公一面。

袁伟豪张宝儿为子进行「脑评测」

此外，张宝儿与袁伟豪日前出席活动时，提及早前拍片透露因「袁咕碌」在playgroup表现反常，二人决定为儿子退学，以及安排囝囝进行「脑评测」，自订学习计划，目前正考虑选传统学校还是国际学校，更适合袁咕碌的发展。

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