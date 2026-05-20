8点直乐VIURIETY丨邱彦筒化身邱比特率闺蜜团为素人牵线 苏雅琳对粉丝追广告车受伤提醒注意安全 王家晴为193郭嘉骏「解冻」高兴

COLLAR成员沈贞巧（Gao）、王家晴（Candy）、苏雅琳（Ivy So）、邱彦筒（Marf）、李芯駖（Sumling）及陈泳伽（Winka），昨晚为ViuTV全新综艺节目《8点直乐VIURIETY》担任嘉宾，Marf和Ivy So化身成邱比特，为素人Rachel从两位男生Kit和Sam之间挑选，其他成员则成为「闺蜜团」齐齐展开Girl's Talk。由于成员许轶（Day）家中有事，未能参与节目。

芯駖赞Kit跳舞有魅力

任职舞蹈员的Kit及物业管理的Sam在房间内自我介绍后，在「心动show case」环节中，Kit及Sam戴上面具即场才艺表演，Sam大玩魔术，Kit则大晒舞艺。担任「闺蜜团」的芯駖、Winka和Candy七嘴八舌大赞两位男士，芯駖指Kit跳舞好有魅力。轮到「第一次心动」环节，Rachel跟两位男士对话后，由塔罗师抽出塔罗牌后分析两人性格。化身成邱比特的Marf则建议Rachel指塔罗牌反映现状，只作参考，反而最重要是本人。Winka则笑言会投sam一票，觉得对方很稳重又专一。最后Rachel选择跟舞蹈员Kit进一步了解。节目尾声时，「边个听错歌」环节中，Marf、Gao、Ivy So和Candy齐听歌，但其中一人是卧底听不同歌曲，派出芯駖和Winka要找出卧底。Winka笑指觉得Marf是卧底，因为对方讲大话会扮无事，最终答案卧底是Ivy So。

Marf建议塔罗仅参考

COLLAR接受访问时，笑言帮人挑选男仔觉得好开心又紧张，芯駖笑言个心噗噗跳。Marf表示自己相信塔罗牌，但建议Rachel作参考，因为觉得太相信会影响自己直觉的事。谈到会否以塔罗牌分析事件，Marf表示会作参考，反而会理性去分析，又笑言自己已戒玩一排塔罗牌，不过最近又玩返。对于芯駖大赞舞蹈员Kit有魅力，她坦言现场表演得好的男仔会较为吸引，对方表演也很有水准，虽则戴住面具，但表现得好足够。问到可想参与配对节目找对象？芯駖笑言自己比较「佛系」随缘，心态会随时变动。至于择偶条件，她笑言喜欢拥有「老灵魂」成熟型的男生，因为自己也是「老灵魂」，希望对方思想跟贴一点。

Candy相信第一个印象

Ivy So则谓不心急找另一半，皆因工作繁忙，又乘机推销稍后推出的新歌，笑言喜欢MV中男主角，对方拥有180cm身高。自认AO恋爱经验的Candy，笑言睇到刚才参加者两男一女进行极速约会，令她却步吓怕。她说：「我觉得自己有啲社恐，唔能够问到太多问题而会Dead Air！所以如果有个节目调返转，系个男仔去拣两个女仔（会否担心男仔不选择你？）可以做朋友先，个节目又唔一定要拍拖。」在旁的Marf笑言会不时严选男仔相畀Candy过目，因为也想知对方喜欢那类型男生，大家不时Girl's Talk，但Candy听完会觉得拍拖好麻烦。Candy笑说：「我好难第一个印象会有好感，如果人哋介绍，都唔会第一个感觉觉得好正。（不相信一见钟情？）相信第一个印象，我觉得要相处（著重外貌？）第一印象都是外在东西，我都有少少外貌协会。」

Ivy为《金秘书》开会两次

对于可有兴趣主持直播节目，Winka笑言可以，芯駖则认为可以尝试做游戏节目，但刚才参与节目见到工作人员做出很多手势，自己也跟不切，但也可考虑演短剧。提到Ivy So将主演港版《金秘书为何那样》，她表示巳开会两次，稍后会试造型，大约一、两个月后开工。

Ivy吁追求喜欢的东西要小心

另外，提到早前一名少年疑追拍一辆贴有苏雅琳（Ivy So）广告的九巴期间，被私家车撞倒受伤。Ivy So坦言不清楚对方是否自己的粉丝，但无论什么人也好，追求自己喜欢的东西也要小心，需要照顾自己和身边的人。而跟ERROR成员郭嘉骏（193）传过绯闻的Candy，谈到193年初疑因言论风波被公司「雪藏」，近日正式「复出」在商场的巨型玻璃箱内展开「公开生活」 。Candy指193开直播分享生活，反而担心对方手机不够电量，但不会运送叉电器给193，因为自己要早起身工作。谈到她可以在网上直播留言支持193，她笑指193应该睇不到，不过大家会支持对方。提到193明日（20日）出关「解冻」，Candy笑言自己怕冻。对于193被公司「雪藏」即将解冻，会否戥对方高兴？Candy表示193若然有新动向发展，也会戥对方高兴。

