朱晨丽佛山现身睇龙舟着松身衫 「朱圆肉润」孕味浓 曾认不排除闪婚

38岁的前港姐冠军朱晨丽，近日在佛山身穿松身衫现身活动，被指发福孕味浓，令她与百亿富二代史昊洺的关系再度成为话题。其实，朱晨丽早前已被好友陈炜踢爆「好事近」，她自己也形容与对方关系「比正常朋友再亲近一啲」，更坦言不排除闪婚。

朱晨丽受现场观众欢迎

事缘，朱晨丽近日以嘉宾身份在佛山出席龙舟活动，身穿米白色宽松上衣配阔脚裤，再加平底波鞋，打扮明显较以往保守。她在工作人员护送下进场，心情大靓，不停在岸边挥手比心，又与在场人士合照，非常受欢迎。不过现场所见，她的脸部线条圆润了不少，跟昔日纤瘦形象差别颇大。不少网民留言指：「朱圆肉润」、「和以前完全不像了」、「发福了 依然好看」、「孕味极浓」。

朱晨丽传与史昊洺过从甚密

朱晨丽的感情一直受外界关注，早年曾与百亿电子大王刘纪明、李逸朗及黄子恒传出绯闻，与何广沛的六年地下情亦在2023年告终。近年她与家族坐拥百亿身家的富二代史昊洺过从甚密，又多次被拍到出入马场、名媛聚会，及到巴黎出席高级场合，生活日趋富贵。史昊洺的父亲是香港中华厂商联合会会长史立德，若恋情开花结果，朱晨丽便正式跻身豪门行列。