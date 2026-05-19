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COURT!｜Stanley首演法官威严读判词 练美娟睇《正义女神》取经 朱鉴然「乱闪高灯」要上庭

影视圈
更新时间：22:14 2026-05-19 HKT
发布时间：22:14 2026-05-19 HKT

MIRROR成员邱士缙（Stanley）、练美娟、朱鉴然合拍ViuTV原创剧《COURT!》，Stanley饰演对错分明，最年轻的裁判法官，练美娟扮演的律政检控主任，朱鉴然演好胜辩方律师；巧合地，TVB早前播毕的律政剧《正义女神》，周嘉洛的也演最年轻法官，与Stanley所演角色的设定相近。撰文：李文伟、摄影：林宾尼

邱士缙会检讨

对此，Stanley认为难以比较，不似在运动场以成绩分高低。他指演员在整出剧中属小齿轮，加上剧本、导演、幕后各方面配合才能成就出色作品，笑说若然观众想比较，不妨追看《COURT!》，对于评价，是好是坏他也会检讨。至于练美娟表示也有收看了《正义女神》互相学习。3人也曾进入法庭旁听，亲身感受法庭的严肃。

Stanley、练美娟、朱鉴然受访，宣传《COURT!》。
Stanley、练美娟、朱鉴然受访，宣传《COURT!》。
Stanley饰演对错分明，最年轻的裁判法官。（《COURT!》剧照）
Stanley饰演对错分明，最年轻的裁判法官。（《COURT!》剧照）
练美娟扮演的律政检控主任，朱鉴然演好胜辩方律师。（《COURT!》剧照）
练美娟扮演的律政检控主任，朱鉴然演好胜辩方律师。（《COURT!》剧照）

朱鉴然前车可鉴

练美娟对律政剧的印象，来自小时候看《壹号皇庭》，朱鉴然看《正义迥廊》、《毒舌大状》等电影，观察行家的演绎方式，作为塑造角色的参考教材。朱鉴然同时自爆早年在加拿大读大学，驾车时向其他车辆「闪高灯」而被检控，「要出庭，当时检控我的警员也在场，问我是否知道犯错，令我提醒自己不可再犯事。」

Stanley、练美娟、朱鉴然合拍《COURT!》深度互动。
Stanley、练美娟、朱鉴然合拍《COURT!》深度互动。
朱鉴然看过《正义迥廊》、《毒舌大状》等电影，观察行家的演绎方式。
朱鉴然看过《正义迥廊》、《毒舌大状》等电影，观察行家的演绎方式。
朱鉴然早年在加拿大读大学，驾车时向其他车辆「闪高灯」而遭检控。
朱鉴然早年在加拿大读大学，驾车时向其他车辆「闪高灯」而遭检控。

邱士缙NG频频

Stanley首次挑战法官角色，称过往演出中发觉自己说对白时有发音问题，「编剧为了令对白直白和真实，请教了法律顾问的意见。我要一口气宣读好长的判词，不断提醒自己咬字要清晰、精准，展现威严。」而在剧本不断修改下，最终分场剧本在拍摄前一天才收到，故他们好多时只有一日时间准备，是故Stanley称第一场法庭戏最难忘，皆因NG了好多次。

Stanley首次挑战法官角色。
Stanley首次挑战法官角色。
Stanley直言，过往演出中，说对白时有发音问题。
Stanley直言，过往演出中，说对白时有发音问题。
Stanley在《COURT!》入面要一口气宣读好长的判词。
Stanley在《COURT!》入面要一口气宣读好长的判词。
Stanley首次挑战法官角色要展现威严。
Stanley首次挑战法官角色要展现威严。

练美娟崇拜朱鉴然

练美娟透露在剧中好怕Stanley、朱鉴然，皆因其角色没有法律背景，常被两人针对而眼湿湿，笑言：「现实来说，我当Stanley是空气啦！完全不会怕他。朱鉴然呢……我好崇拜他，剧中我却讨厌他，真是演技大考验！」她表示对朱鉴然的印象是「专业户」，朱鉴然称自己演教师比较多，也是首演律师；练美娟的「崇拜」令他受宠若惊，形容女方气场强大又玩得，是女中豪杰。

练美娟笑称当Stanley是空气。
练美娟笑称当Stanley是空气。
练美娟︰「朱鉴然呢……我好崇拜他，剧中我却讨厌他，真是演技大考验！」
练美娟︰「朱鉴然呢……我好崇拜他，剧中我却讨厌他，真是演技大考验！」

邱仕缙服饰︰Dolce Gabbana、鞋履︰Giuseppe Zanotti、配饰：Gentle Monster；造型：Amissa Tsui、化妆：Rainbow Chung、发型：Seiko SinHair Culture

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