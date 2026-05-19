傅宝谊相隔五年再出广东歌亲述《成年礼》真义 歌词直白道尽心路历程 负面经历化作人生礼物

相隔五年，傅宝谊（前名傅颖Theresa）再次推出广东作品，歌曲《成年礼》将于明天（20/5）上架。这次不单止歌词有她满满的心声，就连整个MV都由她跟两位女生拍档一手包办，诚意十足。讲到新歌《成年礼》的意思，Theresa解释，这个并非大家18岁那种通俗意义上的Ceremony，而是人生下半场、真正成为一个心智成熟的大人之后，所得到的一份礼物，「呢个『礼』系礼物嘅意思。」

傅宝谊参与创作

歌词方面Theresa有份参与创作，内容非常直白，全部是她的心声。歌词讲述人生上半场，由小时候到年轻时曾经遇到的挫折及纷争，曾经好介意的谣言和别人的评价，甚至对世间黑白颠倒的绝望，以及渴望有人能看出真伪的心情，去到人生踏入下半场，一切都变得唔重要。Theresa坦言：「以前发生所有唔好嘅嘢，一转念全部都变成好事。如果冇以前呢啲经历，唔会有而家嘅自己。所以《成年礼》就系过往咁多年喺我身上所有负面嘅嘢，变成咗一份礼物。」

《成年礼》超低成本MV玩转创意

Theresa透露，这次MV由策划、拍摄到剪辑，全程只有她跟团队的两名女生负责。在成本方面，Theresa直言超低成本：「我哋只系买咗几个苹果同一支泡泡枪。自己化妆整头，条裙系好几年之前买落、一直揾唔到机会着，条格仔围巾系20年前戴𠮶条！」拍摄期间更发生了一段小插曲，Theresa指她们三人想加一个男主角于MV中，于是便在公园内周围望，专找全身穿纯白或纯黑色衣服的男生，「最后真系见到一个着全身纯黑色嘅男仔，我哋三个就咁贸贸然行过去邀请佢客串一个镜头，冇酬劳㗎，哈哈！」结果这位「临时演员」顺利完成任务，成为MV入面唯一冇样睇的神秘男角。

青苹果寓意独一无二

MV中有一个道具是青苹果及其他红苹果。Theresa分享背后构思，「一个青苹果，系好难去变成一个红苹果的。好多人年轻嘅时候都可能希望自己同其他人一样，显得自己唔会太格格不入。但其实每个人天生都唔一样，你唔需要令到自己同其他人一样，你就系独一无二嘅你。」她回忆小时候已自觉跟别人不一样，小学及中学都是出名「贴住墙行路」的安静学生，「我一路怀疑自己，我有乜嘢问题呢？」但随着成长，尤其30至40岁这十年于内地工作，大部份时间独处及看书，她发现心境越来越平静，慢慢改变了对过去的想法，「以前出书写好多自己嘅感觉同故事，其实系为咗医番好自己内心。而家过咗40岁，我谂嘅系自己可以创造到咩价值畀其他人。」

傅宝谊将负面经历化作人生礼物

Theresa感触谓其实大家都是「睇住佢大」，成长过程中很多经历，外人未必知道个中因由，只系见到当中某一面，但Theresa最后说：「以往发生所有唔好嘅嘢，一转念全部都变成好事。如果冇以前呢啲经历，我谂我唔会成为而家嘅自己，所以呢个《成年礼》就系过往咁多年喺我身上所有负面嘅嘢，变成咗一份礼物。」

