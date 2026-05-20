陈美龄与胞姐陈曦龄同框冻龄力惊人 揭名医二姐显赫背景 曾遭霸凌痛心父逝成遗憾

70年代歌手陈美龄（Agnes）出身于香港的演艺及商业望族，她的家族背景横跨影视、医学、商界与学术领域，大姐是邵氏女星陈依龄，二姐陈曦龄是维特健灵董事长，幼弟为有「灵芝大王」之称陈宇龄（Abraham），陈美龄本人为史丹福大学教育学博士，在教育界享有盛名。

陈美龄贴上合照感谢陈曦龄二姐支持

郑国江日前为入行半世纪举行大庆祝活动，当晚陈美龄专程返港担任嘉宾，两人是乐坛黄金组合，郑国江曾为陈美龄填写过多首经典名曲，包括《香港、香港》、《蝴蝶恋》及《忘忧草》等。多年来两人情谊深厚，陈美龄曾表示，这些由郑老师填词的歌曲勾起了她无数美好的回忆。其后陈美龄曾在FB贴上与二姐陈曦龄在后台的合照，感谢二姐的支持。

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陈曦龄和陈美龄冻龄力同样惊人

陈曦龄是著名的儿科医生，同时亦是健康产品公司维特健灵的创办人，在行内甚有地位，而她的丈夫更是有「富豪御医」之称的谢德富。陈曦龄和陈美龄感情深厚，经常一同出席公开活动或家庭聚会，陈美龄曾多次为二姐陈曦龄庆祝生日，在2025年母亲离世时，两姊妹也一同合力为母亲办理后事。今次妹妹返港演出，陈曦龄与老公现身支持，完骚后入后台齐齐入后台与这对是乐坛黄金组合合照，陈美龄在FB贴相并说：「我的姊姊和她的丈夫也来看我们。这让我感到安心，谢谢。」相中所见，陈曦龄和陈美龄的冻龄力同样惊人，与实际年龄完全不相符，二人在公在私一直合作无间，在健康教育领域的合作非常紧密，曾共同撰写并出版了《爱在起跑线——成长黄金期的21个育婴法》等育儿书籍，分享如何和孩子一起成长。

陈曦龄曾跟随大家姐陈依龄到电视台兼职

大家姐陈依龄是邵氏艺员，陈曦龄曾在《东周刊》访问上表示学生时期的经常跟随大家姐陈依龄到电视台兼职，甚至曾在《欢乐今宵》客串献唱英文歌，当时不少同学对她冷嘲热讽：「你不是去邵氏做明星吗？来读医干甚么？」面对流言蜚语，她选择一笑置之，没想到恶意却变本加厉，有一次陈曦龄驾驶大家姐的座驾回校，放学时竟发现四条车胎全被人恶意放气，当时不仅被同学排挤，连教授也带著有色眼镜，曾直言「不应读医，就算考进来也不会让她毕业」，结果陈曦龄为了争一口气拼命苦读，最终以优异成绩顺利毕业。陈曦龄成为实习医生不久后，爸爸因胆管发炎，手术后出现并发症，肠脏出血不止，急需大量输血，她曾呼吁同学及外界帮忙，竟被指是博宣传，爸爸最后一次进手术室前，曾跟她说：「女，我不会怪你。」最后爸爸在手术室被出来后，再没醒过来，最后走了。陈曦龄坦言当时相当内疚，家中只有她是医生，是她将父亲送到玛丽医院，家人将救父的希望全押在她身上，最后爸爸还是过身。」

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陈曦龄在爸爸离世后与母亲移居加拿大

陈曦龄在爸爸离世后，一边处理父亲公司的事务，一边照顾母亲的情绪。为免母亲睹物思人，陈曦龄与母亲移居加拿大，毕业三年便考取专科资格，在加拿大行医，却发现始终香港好。「喺外国做嘢，黄皮肤确实比较蚀底。因为系黄皮肤，上司提拔人升职，竟然升咗一个比我低一级嘅医生。」性格率直敢言的陈曦龄因此与上司理论，成功争取到一并升迁的机会，但她厌倦「拗到出牙血」才获平权的生涯，数年后毅然返港，并与之前追她追到天涯海角的「富豪御医」谢德富拍拖。谢德富是陈曦龄大学时的教授，双方初时未有特别好感，之后陈曦龄移民加拿大，谢德富每次出外公干，都顺道飞去加国探望她，维持了三四年，最后陈曦龄亦被对方的痴情打动，拍拖不久便结婚：「佢一啲都唔浪漫，但相当细心，畀咗我安全感，追我嘅时候会下厨煮煲仔饭，平日出去食饭都会问我意见。」