TVB小花黄紫恩低胸喱士马甲引死人  曾遭发型师非礼  爆愿与圈中人夫一夜情

现年30岁的TVB「性感小花」黄紫恩（Jojo），早年因主持《#后生仔倾吓偈》而为人熟悉，在节目《直播灵接触》中与梁思浩及黄耀英拍档更是人气急升。一向作风大胆的Jojo近日在个人IG「大发神威」，惊喜释出一辑超性感的黑丝马甲造型照，大骚姣好身材，瞬间惹起全网暴动！

黄紫恩黑色喱士马甲引死人

从黄紫恩分享的照片可见，她身处一幅涂鸦墙前，对著镜头微微歪头，展露略带羞涩却妩媚的甜美笑容。她穿上一件黑色喱士设计的超低胸吊带马甲上衣，剪裁极为大胆，不仅令丰满傲人的上围呼之欲出，营造出若隐若现的诱惑视觉效果；其不规则的下摆设计更完美凸显了她的性感小蛮腰，亦有网民认为黄紫恩这身造型带点SM味道。

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黄紫恩美照引发热议

照片一出，现时已丧吸4000名网民点赞，大批粉丝纷纷涌入留言区「心心眼」朝圣。Jojo的破格性感造型惹得粉丝集体暴动，直呼被辣到流鼻血，激动留言大赞：「有冇搞错？著成咁点解唔早啲通知！」、「唔小心流咗两行鼻血」、「不得了」、「你劲sexy好正」、「Jojo终于都返嚟啦！」，甚至有人搞笑指她是「第二期发育」，反应空前热烈。

黄紫恩获封「新一代性女」

黄紫恩私下一向言论大胆，早年主持《不正常爱情研究所》及《冇人性教育》等综艺节目时，已经凭著开放的言论令人留下深刻印象，因而被网民封为「新一代性女」。她过往更曾在节目中语出惊人，毫不避忌地表示如果要有「一夜情」，会拣方力申做对手，直率性格成为话题焦点。

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黄紫恩曾遭发型师非礼

身材出众的Jojo亦曾经历过不快遭遇。她曾在节目中自爆大学时，光顾经朋友介绍的一位声称会赞助女仔剪头发的发型师，岂料对方竟趁机非礼：「正常梳长头发时，都会拉离身梳同剪，佢系贴住扫晒成个胸口。」Jojo当下立刻弹开并警告「太贴喇」，原以为对方会收手，没想到临剪完时，对方竟再用双手在她胸前扫多一次。

黄紫恩曾恐怖破相须整容

除了演艺事业与花边新闻，黄紫恩近年亦经历了不少人生考验。去年她曾于街头突然晕倒，面部直撞地面导致恐怖破相，血流披面。当时她的眉骨、鼻梁及下巴均留有极深伤痕，最终要到私家医院寻求整容医生治理，并由胞弟代支近10万元医药费。看似乐观的她，其实曾饱受情绪病困扰，她曾透露到台湾工作时急性焦虑症发作，每日需吞服20粒药丸，要靠致电回港向亲友倾诉才得以纾缓，她亦坦言入行初期就患过焦虑症。