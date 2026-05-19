陈卓贤Ian启德骚加开3场 提醒观众「8时23分」揭幕别具意义

MIRROR成员陈卓贤（Ian）首个于启德体艺馆举行的个人演唱会《IAN CHAN : GROWTH : LIVE 2026》，原定六场门票火速售罄，最后正式宣布加开三场（7月30、31日及8月1日）。演唱会每晚准时于晚上8时23分揭幕，这个对Ian今年2026年别具意义的时刻，提醒乐迷准时入场，与Ian一同走上「成长」的旅途，加场门票将于5月22日公开发售。

陈卓贤积极筹备互动环节

对于观众的热烈支持，Ian透露已与导演细荣积极筹备互动环节。他表示：「很感谢大家的支持。这次演唱会，每晚上都会有些不同的环节，还有一些惊喜。我最近写了一些新歌，让观众有很高的参与度。希望大家入场后，不止是观看和聆听这个演唱会，而是一起参与、一起创造一些难忘的回忆。」Ian目前正全力彩排，务求以最佳状态与大家见面，为每位入场观众带来一场值得享受的演出。

陈卓贤和歌迷一起面对成长

演唱会以《GROWTH》为主题。Ian特别强调，这并非单纯宣告「我已经成长了、不同了」，而是希望与大家一起面对成长这件事。他说：「成长是我们每一个人都要面对的事。成长当中包含很多颜色、情绪，以及很多不同的阶段，这是大家一起经历的。所以这次选择『Growth』为主题，就是想与大家一起重温，或者一同探讨这个题目……我自己也一直在成长，我相信世界上每一个人其实都一直在成长，所以我觉得这是一个很有意义的主题。」

陈卓贤个唱见证音乐心态演出蜕变

演唱会将同步见证Ian自出道以来，在音乐、心态与演出上的深刻蜕变。而启德体艺馆作为全新大型场地，亦将见证他首次挑战横跨三星期、合共九场的个人演出。Ian深信，成长是每个人都必会经历的旅程，当中有著不同的情绪与阶段，期望用音乐与大家一同感受、互相扶持。

陈卓贤「8时23分」意义

特别值得留意的是，演唱会海报及宣传上出现的「8时23分」，一个不在时钟刻度上的时间。Ian今年特意选在每月23日推出新歌，今次演唱会亦定于晚上8时23分开场，以这个对他别具意义的时刻，提醒大家准时入场，与Ian 陈卓贤一同走上「成长」的旅途。

《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》

日期：2026年7月23-26、28-29日

加场日期：2026年7月30-31日及8月1日

时间：8:23pm

地点：启德体艺馆

票价：HK$1,280 / $980 / $680

发售日期：2026年5月22日上午10时正

购票平台：HK Ticketing 快达票

网上购票：www.hkticketing.com

