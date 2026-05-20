林雅诗揭移英失败「崩溃」真相 靠出PO发泄求关注 惊爆前度闯直播威胁为保命开live

47岁落选港姐林雅诗（Grace）移英失败回流返港后，曾多次呻求职路同样艰难，因揾工处处碰壁令自我价值感极低，甚至曾收大量性骚扰信息，一度令她怒吼：「记住呀世界有报应㗎！」

林雅诗否认移英失败回流返港

林雅诗近日接受YouTube节目「疯Show同学会」的访问，她否认自己移英失败回流返港：「因为屋企人同小朋友喺𠮶边，所以唔可以话真系讲回流，我都可能会有机会走，亦都可能会两边飞啰。」林雅诗年青时曾在英国生活，虽然早已适应，但因读书不用揾钱，而家要做了妈妈，要在英国揾，觉得比较难少少。

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林雅诗称见工填问卷要做一大轮功夫

林雅诗在2022年曾决心移居英国，希望做回普通人过简单生活，可惜事与愿违，试过寄出逾30封求职信，连洗碗工都没有回音：「我相信大家都睇到好多唔同嘅报道都讲，就算点样高薪喺香港去到𠮶边，都可能做啲比较低层啲啦，可能送货呀，甚至乎可能做takeaway，又或者可能佢哋会有选择，所以就会比较难啲啦。我尝试过寄咗真系三十封interview嘅信，洗碗系讲笑嘅，系我发脾气话洗碗都唔会请我嘅。」林雅诗又称连填问卷都要做一大轮功夫：「写咗封信，做咗差唔多有成50至60条嘅问卷调查，佢唔系净系multiple choice ABC，佢会系A完，就会问点解会系呢个选择，选择完，又再问点解你要拣呢个答案，如果去到second interview，就要同𠮶个经理去面对面，去答我谂十零廿条问题啰。」

林雅诗移英不是错误决定

林雅诗被问当时移英会否是一个错误决定？她说：「其实唔系一个错误嘅投资嚟嘅，因为我小朋友要过去𠮶边读书，咁一个好好嘅投资。只系我自己要去兼顾好多嘢啰，兼顾晒所有成个屋企嘅嘢呀，包括𠮶阵时都几艰难，乜都唔识，喺𠮶边得我同我妈，全家都要build up过，去装修、清所有嘢，唔识嘅，点样去安一个鞋柜，都要自己研究，因为冇人会帮到你啦，自己做。」结果林雅诗在情绪爆煲下，多次爆SEED留言：「可能我好容易情绪影响，加上我少少情绪病，所以一少少嘢或者某些嘢，我会觉得抖唔到气，又唔知点样去舒缓自己，咁咪喺media度讲两句，去抒发自己嘅情绪啰。出完 post可能啲人留言，我就会个感觉好似多咗人去关心自己，同埋系会谂到我仲有个仔要 take care，佢仲咁细啊咁样，同埋妈咪喺度啊，即系佢喺英国一齐，有咩嘢可以尽量解决就解决咗去先啦。」

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林雅诗曾在直播上被前度硬闯并对骂

林雅诗回港后工作处处碰钉，幸好近期终于有曙光：「我相信而家香港嘅环境真系好差，娱乐更加唔使讲添，之前好多内地嘅活动，而家都差咗好多同埋真系压价，可能以前嘅一个show有咁嘅价钱，而家分分钟斩咗一半再多啲添，基于我自己有个底线喺度，我唔想去过咗我自己嘅底线，所以有时宁愿唔接。」林雅诗除了工作外，感情路上同样屡遇挫折，早前曾在直播上被前度硬闯并对骂：「其实𠮶次系为咗保我自己条命，我一路我都冇讲，但实在我觉得太多人误会啦，所以我觉得要少少澄清啦，佢系用好多嘢去威胁我，去讲啲侮辱性嘅说话，所以我先要开直播嚟保住我自己，加上我啲情绪唔系咁好啦，惊佢唔知点样令到我会去冲出去跳楼或者会揾嘢拮自己，所以我开呢个直播系咁嘅原因，跟住我讲完𠮶段之后，我报咗警㗎。」