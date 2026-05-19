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193郭嘉骏高调复工 获甘比携同咕𠱸手作探班兼化身人生导师 提议即场提写下想做目标

影视圈
更新时间：18:45 2026-05-19 HKT
发布时间：18:45 2026-05-19 HKT

ERROR成员郭嘉骏（193）年初疑因不满澳门跨年倒数骚没有Solo表演，事后在社交平台公开点名监制，疑因此举惹怒公司高层。自此193便被公司「雪藏」。停工3个月后，193近日「复出」，现身尖沙咀一个户外玻璃柜内向大众公开生活。

甘比做钩织老师教学

继早前Jackal@Dear Jane、Delta T来探班外，昨日193父母亦带水果来探仔，而今日下午约3点50分陈凯韵（甘比）亦带同一个钩织了193的咕𠱸前来探班，甘比更化身钩织老师，即场一对一教193钩织，甘比更边教边与193倾偈。到4点正，193的玻璃柜上广告牌，由广告转换成「多谢您 陪我继续等！193」。

193「经一事、长一智」

两人由闲话家常到193讲起家人，又倾193看的书籍，期间甘比提议193写下想做的目标，他指这是好方法，因为自己经常忘记想做的事情，其后193又向甘比表示自己「经一事、长一智」，及发现冇嘢做也感开心，甘比即赞他大个仔，之后两人又继续倾人生道理。甘比逗留约50分钟后离开，临走前，她表示恭喜193由雪柜出返嚟，193亦说很高兴认识甘比，甘比离开后，193亦继续钩织未完成的作品。

陈安立带篮球卡到访

甘比离开后，陈安立亦带了篮球卡来探望193，193笑指一直不敢玩卡，因感到很浪费时间，不过陈安立就以赚钱为由积极推他入坑，表示自己曾抽过一张价值4万篮球卡。

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