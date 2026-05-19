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五月天阿信爆「秘婚」助理表妹 传200万美金保单受益人写「妻子」 香港开骚顺道投保？

影视圈
更新时间：18:30 2026-05-19 HKT
发布时间：18:30 2026-05-19 HKT

现年50岁的五月天主唱阿信，感情事向来低调，但近日社交平台Threads上疯传一份疑似阿信的巨额保险单，爆料指出他疑似「秘婚」，因保单受益人栏位填写著跟随他多年的助理「表妹」洪琬棋，且关系栏赫然标注为「妻子」。据网传爆料内容指出，这份价值高达200万美金（约1560万港元）的保单是透过天王周杰伦引荐，于香港某人寿公司购买，签约日更恰逢五月天在香港举办「回到那一天」演唱会的休息日。针对此秘婚传言，阿信所属的相信音乐第一时间出面灭火，严正澄清：「不实消息，谢谢关心。」

阿信曾有爱情长跑女友约10年前「换画」

回顾阿信的过往情史，他唯一公开承认过的女友仅有从大学时期开始交往长达14年的「蛋蛋妹」。然而自2014年起，阿信便频繁被拍到与助理「表妹」洪琬棋过从甚密，两人拥有10多年的深厚交情。这些年来，他们不仅多次被目击一起逛夜市夹公仔、逛百货公司与超市，甚至被爆出同游东京时在大街上亲密搭肩；4年前阿信更曾被拍到甘愿冒著违规拖吊的风险，在路边苦候女方1小时接送。尽管过去曾有周刊报导两人已同居两年且团员皆知情，但经理人公司过去始终以「助理跟著老板工作很正常」为由否认恋情。

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相信音乐否认阿信与「表妹」秘婚

尽管阿信与「表妹」于公于私形影不离的相处模式，早已是粉丝间高度关注的话题，但这次因高额保单外流而牵扯出的「秘婚」疑云，依然在网路上引发热烈讨论。面对爆料者绘声绘影的描述，虽然保险单的真实性仍让外界存疑，但相信音乐第一时间的坚定否认，不少粉丝都选择相信阿信未婚。

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