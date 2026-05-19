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香港探秘地图｜关嘉敏成首集MVP  火红比坚尼出水芙蓉超妩媚  变身「利智2.0」致敬性感女神

影视圈
更新时间：18:00 2026-05-19 HKT
发布时间：18:00 2026-05-19 HKT

TVB新剧《香港探秘地图》于昨晚（18日）隆重首播，剧集由视帝黎耀祥及视后龚嘉欣领衔主演，火花四溅。然而，首集焦点却意外落在了客串演出的关嘉敏（Carman）身上，她凭借一身极度火辣的红色比坚尼造型成功抢镜，一夜之间成为网络热话。

关嘉敏火红比坚尼极火辣

在剧集首集，剧情讲述关嘉敏在泳池边享受日光浴，以一套极为抢眼的鲜红色比坚尼震撼登场。这套剪裁独特的比坚尼，完美勾勒出她零赘肉的健美体态和丰满上围，尽显其顶级身材。镜头下的关嘉敏，五官精致，眉宇间散发著妩媚与自信，无论颜值或身材都极度吸睛，充满诱人的女人味。

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关嘉敏出水芙蓉极妩媚

剧中，她更上演了一幕经典的「出水芙蓉」，湿漉的黑发贴在脸颊，眼神迷离，性感魅力指数爆灯，画面相当震撼。此外，水底畅泳的镜头也将她优美的身姿展露无遗，让不少观众直言目光完全被她吸引。

关嘉敏有利智影子

关嘉敏这次的惊艳亮相，让网民纷纷联想起80、90年代的性感女神利智。有网民找出利智当年的经典泳装照作对比，认为关嘉敏无论在身形线条，还是散发出的健康性感魅力方面，都极具利智当年的影子，更大赞她是「利智2.0」，预言她在剧中「上水」的一幕定必引发网络洗版热潮。关嘉敏凭借这次成功的客串，性感形象深入民心，无疑成为《香港探秘地图》首播的最大亮点之一。

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