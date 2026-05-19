罗家英揭汪明荃独立屋豪宅屡被爆格  三度失窃被偷600万财物失结婚戒指：越偷越旺

「冻龄女神」米雪为纪念入行五十五载举办庆典加场，好友家英哥特地现身撑场。席间接受传媒访问时，罗家英席间「爆大镬」，公开太太汪明荃过去三十载堪称传奇的「遇窃血泪史」。他透露爱妻的独立屋曾三度被「不速之客」洗劫，不仅大批钞票不翼而飞，连带历年来他奉上的定情钻饰、颈链、手鈪及奢华腕表等皆遭顺手牵羊，估计化为乌有的财产总值高达港币六百万！

罗家英：匪徒好熟汪明荃

谈及匪徒的犯案手法，罗家英对方绝对是「踩晒线」兼熟读阿姐的作息更表。这班人专门吼准她离家出席大型直播节目（如《欢乐满东华》或无线台庆）之际犯案。最夸张的是，贼人连外佣出门遛狗那短短十多分钟的空隙都能精准拿捏，趁大宅「真空」状态下极速搜掠。

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汪明荃豁达：财物都是身外物

纵然损失惨重，但罗家英笑言两夫妻的心态极之「佛系」，直指金钱皆是落花流水、身外之物，更打趣道这间屋是「破财挡灾、愈劫愈发」。身旁的米雪听罢即时护友心切，连忙出言喊停，笑劝对方尽早收口，以免过度披露内部细节再惹狂徒垂涎。

罗家英买「朱义盛」杜绝贼人？

罗家英随后大派定心丸，强调两口子已「经一事长一智」，现时家中早已启动最高级别的防御阵列，所有稀世珍宝全数移师安全地带，就算再有宵小潜入亦保证空手而回。米雪见状即打圆场，提议男方努力拼搏揾真银，再买新首饰冧妻；怎料幽默的罗家英语出惊人，笑谓如今入手的全是「朱义盛」（假货），直言这招既悭家又能杜绝小偷。

汪明荃豪宅三度遇劫

翻查资料，汪明荃自一九八八年便迁入西贡银线湾彩涛别墅廿座居住至今，这座风水屋虽旺丁旺财，但也曾三度沦为盗贼目标。第一波发生于1989年11月，阿姐入住仅一年多便首度遇劫，当时被掠去高达一百五十万元的财产，损失令人咋舌。第二次是相隔十年后，贼人入屋大肆搜刮，一批奇珍异宝与现钞被扫一空，价值约六十五万元。到2013年发生第三次，这亦是匪徒部署最精密、损失最痛心的一次。不法之徒看准屋内两名女佣每晚必会带爱犬外出散步的规律，趁这短短三十分钟的黄金空档潜伏入室，直接将整个藏有三百万现金及顶级珠宝的保险箱连根拔起抬走。当中最令阿姐痛心疾首的，莫过于连家英哥当年送赠的结婚钻戒亦随之灰飞烟灭。

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