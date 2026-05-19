周吉佩衣锦还乡广州开个唱 剖白夺奖后家人成箭靶压力爆煲 感激歌迷不离弃泪洒舞台

周吉佩（吉吉）于过去的星期六(5月16日)带着《延续．第三人生》演唱会衣锦还乡来到广州，与一众「吉士粉」及观众度过感动又热闹的晚上。吉吉罕有剖白心声，更忍不住落泪他自爆曾因得奖后遇反对声音怀疑自己，承受无比压力，更影向了太太及小朋友，他感谢歌迷这几年对他不离不弃，让他由黑暗走向光明，并两度向乐迷鞠躬致谢，相当感人。

周吉佩衣锦还乡

周吉佩《延续．第三人生》演唱会-广州在刚过去的星期六，于正佳大剧院・尚梯馆演出。身穿一身紫色长褛的吉吉在乐迷的尖叫声下出场，以一曲《祝君好》为演唱会揭开序幕，紧接的《深爱著你》，全场乐迷跟着和唱，气氛高涨。吉吉亦高呼：「终于嚟到广州喇！由香港去澳门来到今日广州站，多谢大家陪我去好多地方，呢几年走过来不容易，感受到大家的爱有增无减。」随即向乐迷们鞠躬以示谢意！

周吉佩歌迷起哄「解钮」

吉吉出道时曾以乐队姿态入行，演唱会上，他唱出Beyond的歌曲致敬，及后更换上红色闪片西装，大骚胸肌，唱出《找片天空接收我们》及《手机关掉的一刻》等歌曲，有歌迷大叫要求他再解一粒钮，吉吉笑说：「已经好低，冇乜嘢睇！再解就露点喇！」全场大笑。接着，吉吉换上一身白色服装，自弹自唱《高山低谷》、《陪著你走》，期间忍不住感触落泪。他拭著泪说：「好叻㗎喇！过去经歴好多，我忍到最后先喊出嚟！」

周吉佩剖白夺奖后压力爆煲

吉吉回想在《中年好声音》夺冠后，很多声音说他不值、爆冷。他说：「好多谢你哋畀力量我，见到你哋咁支持我，点解重要拘泥网上唔识嘅人，好多谢呢几年你哋对我不离不弃，让我由黑暗走向光明。」吉吉剖白内心感受，指自己家人，包括太太及小朋友都受到影响。他哽咽着说：「我好多谢我太太，知道佢好大压力，试过我拍节目时打电话畀佢，佢连讲一句说话都惊畀人闹，我知佢付出咗好多，我会报答佢，今年都买咗好多嘢比佢。我亦要多谢爸爸！死啦！越讲越喊。」

周吉佩《无言感激》鞠躬作结

吉吉又指很开心终于返到儿时家乡广州这个地方演出，他本身籍贯是新会，他说：「今晚广州的乡亲父老都有嚟！我可以大声咁讲，终于有少少出人头地返到嚟，话比大家知我系歌手。」演唱会尾声，吉吉唱出《第三人生》，并与观众齐放出纸飞机，期望演唱会尽快飞到下一站，可以在香港或其他地方跟大家再见面。最后的Encore环节，他以《我的亲爱》及《无言感激》，并第二度向乐迷们鞠躬作结，为广州站演唱会划上圆满句号。

周吉佩流开心眼泪

演出后，吉吉接受访问，他坦言来到广州演出感受很不同，内心的自己走了出来，最后都是越讲越喊。这次带着好多回忆、心情、经历过的片段返来，有衣锦还乡的感觉。在台上他更是百感交集，流的眼泪都是开心的，很感动有一班歌迷朋友会这样支持自己，泪水是为他们而喊。提到他在台上感谢太太，是否会继续买东西给太太作报答？他坦言一向由太太买，她本身很悭的。但他觉得都要奖励，所以在母亲节买了首饰送给她。问到他下站演出会在哪里？吉吉目标明年能在香港开骚。

