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蔡少芬晒甜蜜合照贺张晋52岁生日 「撇甩仔女」冧爆表白：你是我的光

影视圈
更新时间：16:15 2026-05-19 HKT
发布时间：16:15 2026-05-19 HKT

蔡少芬与老公张晋向来是圈中公认的模范夫妻，结婚多年依然恩爱如初，二人育有大女张楚儿、二女张信儿及细仔张乐儿，一家五口幸福美满。今日(19日）是张晋的52岁生日，蔡少芬在社交网大晒多张甜蜜合照，并发表爱的宣言，字里行间爱意满泻，闪爆一众网友。

蔡少芬跟张晋玩黑色情侣装

相中，见二人特意撇甩仔女，外出享受二人世界庆祝。两公婆穿上黑色打扮的情侣装，蔡少芬除揽实老公嘟嘴献吻，更摆出多个鬼马，甜蜜到爆灯，而寿星仔张晋则在生日蛋糕前打卡，笑容灿烂，精神状态极佳，完全不似已经52岁。蔡少芬感恩老公陪伴24年，并冧爆写道：「亲爱的，陪你共渡24年的生日，我真的好感恩。你是我的光！是我的欢乐！所以，你要好好的照顾自己和我、两个女儿、儿子！你快乐就是我们的快乐！生日快乐。」

网民大赞蔡少芬保养得宜

网民除留言大赞蔡少芬皮肤白滑，保养得宜，亦有不少人祝福寿星仔要身体健康：「幸福快乐、身体健康」，「健康常驻。」张晋去年在节目中自爆曾因突发心脏病，血管堵塞近80%而需紧急送院进行「通波仔」手术，情况一度危急，经历生死一瞬，蔡少芬坦言更懂得珍惜与丈夫相处的每分每秒。

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