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陈奕迅低调入亚博撑康堤首个拉阔骚 蓝衫黑袋为避人潮提早离场

影视圈
更新时间：15:15 2026-05-19 HKT
发布时间：15:15 2026-05-19 HKT

陈奕迅（Eason）女儿陈康堤、张天赋（MC) 与汤令山（ Gareth.T）日前在亚博举行《<3少于三｜MC张天赋x CONSTANCE x Gareth.T》音乐会，这是康堤自去年出道以来首度踏上大型舞台。除了妈妈徐濠萦在后台全程打点及看著康堤长大的容祖儿现身支持外，原来爸爸陈奕迅亦有悄悄地入场，却刻意不让女儿察觉。

陈奕迅闻小歌迷声即转身

康堤当日完骚后坦言不知道爸爸有没有来，但就透露爸爸有在事前以前辈身份过两招：「佢叫我留力、保住把声，戴口罩，叫我做自己同enjoy，佢话live最正系投入状况。」日前，有歌迷在拉阔音乐会接近散场前离开，却捕获陈奕迅为避人潮提早离场，见他一身蓝衫黑袋，打扮低调，但仍被歌迷认出。该网民表示其女儿得知眼前正是陈奕迅，飞奔上前呼喊，陈奕迅闻声亦有亲切停步转身，与小朋友握手，并写道：「Eason听到小朋友的叫声才转身停下来 ，等阿兜跑过去，弯下身握她的手，拍拍她 然后我们就挥手讲拜拜啦」陈奕迅与女孩道别后匆匆离开，似是赶著去接女儿「收工」。

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