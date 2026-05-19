李泳豪护航鼎爷拒做提款机 因妈咪缺席婚礼留下遗憾 珍惜与李家鼎相处时间：喊完就要move on

自李家鼎（鼎爷）前妻施明施明离世后，李家的家事屡屡被推上风口浪尖。向来沉默寡言的细孖李泳豪，近日终于打破缄默，开腔大爆与孖生哥哥李泳汉决裂的内幕，更痛心鼎爷惨沦「人肉提款机」，导致近期断崖式暴瘦！

李泳豪为保父亲血汗钱公开真相

谈到哥哥李泳汉的苛索无度，李泳豪直斥：「妈咪已经走咗，佢仲要咁样搞屋企，我真系好嬲！」他坦言这次公开真相是为了保护父亲的血汗钱，并强硬表示：「我唔介意出边人点睇我，我只系睇住爹哋啲钱，我冇做错，其他人误解我，我唔怕！」

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李泳豪与妈妈施明关系屡遇考验

李泳豪与妈妈施明的感情很好，童星出身的李泳豪当年经常要挨更抵夜拍摄，妈妈施明心痛并化身「跟得妈咪」全程在片场陪伴照顾，趁空档帮他温书、督促功课，以免他荒废学业，每当见到儿子疲态尽现时，施明更会主动向剧组了解拍摄进度，为他争取提早收工回家休息，可惜近年这份母子关系屡遇考验，2022年施明因家中跌倒需接受开脑手术，留医期间兄弟二人已传出不和，其后李泳豪在2022年与台籍女友Agnes结婚，妈妈与哥哥李泳汉没有出席，当时有传施明是看报道才知道李泳豪要结婚，施明又嬲又伤心经常以泪洗面，母子关系近乎决裂。直到今年3月施明离世，李泳豪竟在十日后才获通知，妈妈设灵当日，太太Agnes被拒于门外，如今连妈妈的安葬地亦无从得知。

李泳豪曾扬言为鼎爷甘愿做箭靶

李泳豪近日接受访问，坦言为妈咪缺席其婚礼留下遗憾，他选择将妈妈放在心中：「最想对妈咪讲嘅说话，系多谢。冇佢就唔会有今日嘅李泳豪。喊完就要 move on。而家会好好珍惜同爹哋相处时间，照顾好佢身体。」李家鼎与孖仔李泳汉、李泳豪的不和风波越演越烈，事件连日来成为新闻焦点。李家鼎不惜自揭开家庭疮疤，公开录音力证自己沦为大仔李泳汉夫妇的「人肉提款机」，多年来被榨干7位数身家，李泳豪更亲自拎出完整无删剪录音大反击，揭开哥哥李泳汉真面目，李泳豪曾扬言为鼎爷甘愿做箭靶，今次在访问上，李泳豪再三表示：「我通常选择沉默，因为妈咪教导唔好随便讲嘢，怕越描越黑；我唔会生事，但会睇情况，有时如果唔出声，就系对自己爱嘅人唔公平，所以应该发声时，我会发声。」

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