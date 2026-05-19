杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份

李家鼎前妻施明自从在今年3月离世后，长子李泳汉与次子李泳豪的家事纠纷越闹越大，忍无可忍的李家鼎自爆多年来沦落为大仔李泳汉的人肉提款机，后来再爆出李泳汉的疯狂行径，连带李泳豪与前港姐冠军杨思琦的分手旧事重提，有网民直指当年误会了杨思琦是「贪钱」和「拜金」，认为她现在终于「沉冤得雪」，但杨思琦只说：「知道大家都好关心事情发展，希望大家畀佢哋空间，我唔方便亦都唔适合评论太多。」

杨思琦自嘲「冇人赞过我好」

近日杨思琦接受伍咏薇和Brian李凯贤主持的HOY TV节目《九运会客室》的访问，对于与李泳豪的旧情被重提，杨思琦说：「𠮶件事都而家都有15年，我真系冇谂过，譬如我直播啦，有啲网民走入嚟话：『我支持你啊，加油啊。』或者有我啲视频，佢哋留言好正面咁鼓励我。因为我不嬲都畀人闹衰晒㗎啦，闹到成尺厚，成日都话我衰㗎，我都冇人赞过我好，最近突然间好多noise走嚟支持我，所以好感动、好感恩，我问心无愧。」

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杨思琦与李永豪拍拖公司有压力

杨思琦在2002年因拍摄剧集《血荐轩辕》邂逅李泳豪，当时因不幸堕马杨思琦受伤，在李泳豪悉心照料下方挞着，两人拍拖长达9年，曾到谈婚论婚阶段，但在201年杨思琦突然单方面向传媒宣布分手，事件引起李家上下的不满，李泳汉代弟出头狂数杨思琦，与李泳豪分手不久，杨思琦为人富二代男友吴帅诞下女儿，令她背负「拜金」、「无情」等骂名多年。今次在访问上，杨思琦鲜有重提旧情：「我觉得过去就由佢过去，我会选择向前行啰。不过我都有嘢想补充下。开头freshmen啦、新人啦，真系拍紧拖㖞，跟住啲记者问你：『杨思琦你系咪拍拖啊？』我咪话我有啊，我系拍紧拖呀，但实则可能我拍紧剧组，有一百对couple都喺度拍紧拖嘅，佢哋冇人走出嚟认咗，我𠮶时就真系好蠢啊，应该唔好认啊！我而家大个咗啰，𠮶时如果畀我拣，我唔鬼认，咪唔知我拍咗拖啰。」杨思琦坦言当时公司给予不少压力：「如果佢畀机会我嘅时候，梗系有讲嘢啦。你做咩要讲，你收埋佢啦。但系我认咗㖞，我点收埋啊？泼出去嘅水，我点样收返转头？咁冇办法，公司都好包容呢件事咁我都好努力去工作。」

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杨思琦形容为拜金百词莫辩

杨思琦又称当时以工作为先，但外间一直focus在感情方面，甚至被形容为拜金：「𠮶阵真系百词莫辩，点样讲啫？如果我真系要揾个有钱，我就出嚟揾人介绍，但系我又唔出街，人哋富有又关我乜事？」伍咏薇又问与李泳豪拍拖时，有否其他男艺人追求过？杨思琦说：「有呀，不过未系好献殷勤，我亦冇心动过。」杨思琦又被问到与吴帅的一段情，她说：「我唔系冲动，呢一个人系我未同豪仔拍拖之前已经认识，而唔系话识咗10日就闪电结婚，但系冇谂过原来系唔可以喺埋一齐，即系你以前认识咗，你本应想系走到去结婚嘅阶段，大家都有个共识，点知发现有啲嘢真系唔系好OK㖞，未必承受得到㖞，成世仲㖞，咁冇意思喇，我真系唔可以一齐，我咪自己生咗个女，点知啲人仲讲得多负面嘢。」杨思琦早年公开自己已婚，但一直没有公布老公身份，她笑说：「我唔敢再讲出嚟㗎喇，踩蕉皮踩得多，我先生好锡个女，视如己出。」

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李泳汉曾力数杨思琦抹黑李家

杨思琦曾声泪俱下指李泳豪一家早于两、三个月前已得悉他们分手一事，事件触动了李氏父子的神经，鼎爷非常劳气并表示如果自己一早知就「仆街死」，哥哥李泳汉爆SEED力数杨思琦以三流手法扬家丑、扒粪的招式，抹黑李家，家中有这女人唯有慨叹是家门不幸，他曾大爆杨思琦当李泳豪犹如「阿四」，试过食安格斯牛扒时，冲入房大骂李泳豪：「连面包同菜都冇，点养得起我？」翌日又跟家佣说未来奶奶施明摆明靠害，明知她生暗疮安排她吃牛扒。李泳汉更称杨思琦在凌晨时分于厨房食火龙果时，见施明即发晦气叫对方「食屎」外，又会把生果全收在衣柜免被施明取来吃，甚至要求婚宴摆100围酒席，杨思琦曾指李泳豪跟施明、李泳汉关系恶劣：「平时佢阿哥对细佬都唔瞅唔睬，我真系唔明白而家佢哋点解可以咁团结，但我会戥佢开心，希望可以维持到永远。」