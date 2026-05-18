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女神配对计划2丨前港男侯建民、爆肌教练关经翰强势参战 19岁蔡楠越级挑战点名「乐易玲」

影视圈
更新时间：23:00 2026-05-18 HKT
发布时间：23:00 2026-05-18 HKT

恋爱综艺节目《女神配对计划2》今晚（18日）安排主持人林盛斌（Bob）、「花生团」江美仪、梁敏巧与监制莫文浩等，面试首批10位「求爱勇者」。10位男士花招尽出，包括36岁刘梓坚自备道具波大晒球技，外型成江美仪与林盛斌心水，而36岁关经翰曾参与《我推的野男Live》，现场大骚爆肌以及柔软身段，赢得梁敏巧的第一印象。

江美仪挑选对象不考虑年龄

至于19岁蔡楠曾参与《唱钱》，穿道具校服到场的他，称心水女神是乐易玲；34岁林福明在林盛斌追问下，自揭拥有4间公司，年收入7位数字的中位数。而40岁侯建民亦以高抬腿动作展现身手，原来他曾参与袁伟豪同届的《香港先生》，赛后曾在TVB担任副动作指导数年。

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林盛斌与江美仪受访，对于10位男士第一印象不错，称有外型和身高，最重要是大胆和大方，林盛斌笑言：「条件不错，7位数中游，只是外表比较敦厚些。」二人更称可以为男士们担任形象顾问。至于参加者年纪小至19岁，江美仪笑言不敢加入战团，没想到他开口便表示欣赏乐易玲，江美仪指自己挑选对象不考虑年龄，最重要是大家想法同步。

林盛斌拣女婿承认女儿多朋友

林盛斌与江美仪表示抱拣女婿心情参与，会重视男士们的长远目标。问林盛斌是否也快将拣女婿？他笑言未，但女儿们的确有很多朋友，又笑言自己初遇太太时都20年前，自己也只是做电台、没积蓄，幸得到太太家人信赖。

至于第二辑可有出动自己的名单？林盛斌笑言也有邀请，但没上节目就是比较怕丑一些：「始终出镜不是个个都得，所以愿意到场的我都欣赏，因为的确有想找伴侣的心。」江美仪也要林盛斌介绍对象，他笑言可以：「不过2026等我处理好陈庭欣先，2027再到你。」江美仪则笑说：「我年纪大，可否帮我先，否则我怕拎乐悠咭才到我。」

梁敏巧感情状态「开放中」

至于《女神配对计划》上季配对成功的梁敏巧，被指与暖男律师Matt「煲无米粥」，林盛斌表示最重要是梁敏巧愿意给过机会男士，即使成功配对也不代表成功达阵，呼吁Matt及上季未追到女神的男士卷土重来。

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梁敏巧上季与暖男律师Matt在节目配对成功，但经过九个月了解，二人未再进一步，梁敏巧更新感情状态称「开放中」，Matt也回应二人关系是朋友，梁敏巧因而被指「煲无米粥」和「收兵」。问到粥煲得如何？梁敏巧无奈表示：「我们有保持交流和了解，大家都很坦诚，但身为艺人对不是行内的对象都会有考虑因素，有些大家尝试过但妥协不到，对未来又有些分歧，经过深入沟通，大家都是保持友好关系做好朋友。」

梁敏巧否认收兵称双方太理智

梁敏巧大赞Matt成熟理智，可以舒服地相处，但因为大家都太理智，在工作上和细节上，虽然彼此支持但也有接受不到的事，是有口难言：「大家太理智，所以先会了解咁耐，依然煲唔成事。（网民指你收兵？）不是收兵，之前束花不是Matt送，大家见到Matt又见到花，其实花是粉丝送，当时见到Matt我都惊讶，因为我们沟通过，不是会送花的关系。（Matt被指做兵会不开心吗？）他反而惊我不开心，他很有风度。」问到Matt有说来参加第二季？梁敏巧表示：「他说不会参加，现在事业为重。」

谈到担任花生团，会否也想做「神秘女神」参与配对？梁敏巧叹：「唔搞咁多，用了咁长时间咁多精力煲粥，都好攰、休息一下先。」问对第二季女神谁最有信心？梁敏巧表示不担心陈若思找不到对象，反而担心她太多男士而选择困难。

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《女神配对计划2》首批10位面试「求爱勇者」名单如下：

No.  名称 年龄 职业
399 陈敬慈 31岁 健身教练
330 刘梓坚 36岁 地产经纪
473 关经翰 36岁 健身教练、体操教练、网球教练、模特儿
174 蔡楠 19岁 乒乓球教练
309 林建丰 32岁 硕士研究生
341 刘宏伟 29岁 健身教练
287 林福明 34岁 科技公司创办人、大学讲师
72 陈竣谦 23岁 跆拳道教练
256 区溢铭 30岁 咖啡师
429 侯建民 40岁 甜品店老板

 

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