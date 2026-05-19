乔宝宝回港揾食叹被AI广告抢饭碗 收入暴跌八成丨独家

近年移居苏格兰的乔宝宝，趁自己「行得走得」兼仲有知名度，最近回港接job，顺道跟老友聚旧庆生。他慨叹市道转差，加上广告客户转用AI生成技术，令他的收入比以往暴跌八成：「好彩仅仅可以Cover到飞机票、住宿，咪当闷得滞，返嚟见下班朋友啰。」虽然揾食艰难，但他仍积极参与电影选角，更透露导演有意邀请罗家英、汪明荃合作，推广粤剧文化。采访：方骞平 场地：咖喱叶

56岁的乔宝宝长居英国，除了凑孙，主要为了照顾年迈的妈妈：「𠵱家妈妈长期都喺张床度，好似BB咁成日瞓，我哋照顾佢饮食、处理大小二便、同佢转身及按摩，因为印度人好少放老人家去老人院。」今次回港，其中一个任务是为电影《我的印度男友》导演Sri Kishore的新片进行选角。导演支持粤剧文化，想拍摄一出以香港粤剧为题材的电影，讲述一位70岁老倌耗尽老本照顾病危太太，因而放弃粤剧梦，后来获朋友相助圆梦。导演最想找罗家英帮手，但因预算有限，怕家英哥酬劳太贵：「希望佢肯支持粤剧呢个文化遗产，加埋汪明荃，两公婆做就very good啦。」乔宝宝则会客串饰演主角的朋友，更会搞笑地加入印度粤剧元素。

乔宝宝求生存空间

乔宝宝直言，目前经济环境差，工作量大减八成：「你谂吓，啲广告都畀AI代替咗，只系畀两张相已经可以搞掂，当然同亲身上阵比较收入得返两三成。」他语带无奈说：「长远嚟讲𠵱家系AI嘅世界，自己唯有揾啲新出路，学习同AI接轨，多做啲跟AI相关的工作。」虽然揾少大截，但他仍乐观面对，趁回港之际相约好友叙旧庆生。