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谭嘉仪惊现「肚凸凸」再惹怀孕疑云？离巢TVB一年进驻千万海景豪宅 吴业坤好奇点解咁有钱

影视圈
更新时间：11:00 2026-05-19 HKT
发布时间：11:00 2026-05-19 HKT

37岁歌手谭嘉仪去年离巢TVB，转型为独立歌手，被指越来越富贵。近日谭嘉仪获邀出席「九龙乐善堂2026年度总理就职典礼暨晚宴」担任表演嘉宾，在其IG限时动态中，见到谭嘉仪当晚盛装上阵，却惊现「肚凸凸」，引起网民关注。

谭嘉仪展现丰满身材

近日谭嘉仪大方展现丰满身材，穿上一袭香槟金色的亮片低胸晚装，裙摆采用超高开衩设计现身活动，谭嘉仪走动时大晒白滑美腿，极度吸睛。不过，在几段曝光的表演短片中，不少网民的焦点却意外「错放」在谭嘉仪的腰腹位置。

谭嘉仪真实身形提热议

不知是否晚装剪裁过于贴身，从侧面角度看过去，谭嘉仪的腹部明显隆起，有网民直言与平时在社交平台上发布的「零死角」精修美照有落差。而谭嘉仪早前因模特儿谭嘉仪怀孕，而惹出「美丽的误会」，今次见到其腹部隆起，难怪令网民再度有所联想。

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谭嘉仪近年的财力跃升成为茶余饭后的话题，有指她近年「忽然富贵」，不仅经常在网上晒名表，又用Chanel、LV等名牌手袋，更频频出海开船P，更飞往世界各地度假。最令人羡慕的是，谭嘉仪早前传出搬离大埔村屋，进驻乌溪沙的千万无敌海景豪宅，与影帝古天乐做街坊。

谭嘉仪曾对「发达」传闻解画

谭嘉仪曾在网上曝光家居，见到屋内客饭厅极度宽敞，下厨或做瑜伽都毫无压迫感，大露台更坐拥绝美海景，生活过得相当写意。谭嘉仪曾对「发达」传闻解画，但好友吴业坤（坤哥）曾在其贴文下：「Why u so rich？（点解你咁有钱）」，语气显得「葡萄」。

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