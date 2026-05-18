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《IT狗2.0》大结局放映会感动 陈瑞辉陈汉娜惊喜突袭实体展览瞬间变粉丝见面会

影视圈
更新时间：20:45 2026-05-18 HKT
发布时间：20:45 2026-05-18 HKT

ViuTV人气原创剧《IT狗2.0》自开播以来话题不断，随着剧集于上星期五晚迎来大结局，身兼导演及监制的简君晋（阿简）特意在当晚举办戏院放映会，邀请剧中主要演员包括凌文龙、陈汉娜、岑珈其、邱士缙（Stanley）、陈瑞辉（Frankie）、李靖筠、魏浚笙（Jeffrey）、周祉君、邓子超及张锦霞齐齐现身，与幕后团队一同见证《IT狗2.0》终极感人大结局！

导演简君晋向整个团队致谢

放映会上，台前幕后齐齐收看大结局，见证剧集圆满落幕，现场气氛推至顶峰。导演简君晋感性向整个团队致谢：「由开播以嚟，每一集见到网民嘅热烈讨论同拆解剧情，对我哋台前幕后系最大嘅鼓励。最开心系见到观众打开电视追剧，社交平台有好多post，喺餐厅遇到有观众多谢套剧，真系非常感谢每一位演员同幕后兄弟姊妹嘅全心付出！」

「paypayverse」展出经典戏服及剧中道具
 

除了戏院的感动时刻，在放映会举行前，阿简亦率领一众「Paypayduck」成员，惊喜突击位于荔枝角的《IT狗2.0》「paypayverse」实体展览！一众演员甫现身即引起现场哄动，众人随即在展出的经典戏服及剧中道具前合照留念。而专程到场朝圣的剧迷见到主角群无预警「空降」，更瞬间将展览现场变成粉丝见面会，大排长龙轮候合照，场面非常热闹。虽然电视播映已经完结，但这股剧集热潮依然持续延烧！由导演简君晋、服装指导陈巧倩及美术指导袁俊豪亲自策展的「paypayverse」展览，将会继续开放至5月22日。展览选址荔枝角D2 Place TWO 地下 P2P，由上午10时至晚上10时免费开放予公众参观。欢迎广大剧迷把握最后几日机会到场打卡留念，延续「IT狗」狂热！

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