193入玻璃柜第二日父母带水果探班 逾百粉丝嗌老爷奶奶
更新时间：21:15 2026-05-18 HKT
发布时间：21:15 2026-05-18 HKT
发布时间：21:15 2026-05-18 HKT
歌手193（郭嘉骏）昨日（17日）以一身睡衣造型「进驻」尖沙咀The ONE的户外玻璃柜，今日（18日）活动进入第二日，除Jackal@Dear Jane、Delta T等一众圈中好友亲临「探望」，现场突然迎来两位极具份量的神秘贵宾——193的爸爸和妈妈！「3爸3妈」特意带同阿仔最心爱的生果探班，为冰冷的「玻璃柜」注入满满的家庭温暖。
193支持者认亲认戚
今晚约6时30分，193父母突然惊喜现身。见到阿仔在玻璃柜内，两人随即送上特意准备的爱心生果，包括提子、哈密瓜及橙，实行用美食与温情为阿仔全方位打气！现场守候的近百位「老婆」一见到193父母现身，随即陷入疯狂，全场齐声大叫︰「老爷！奶奶！」认亲认戚，现场气氛瞬间被炒热，既温馨又搞笑！
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