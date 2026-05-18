Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

193入玻璃柜第二日父母带水果探班 逾百粉丝嗌老爷奶奶

影视圈
更新时间：21:15 2026-05-18 HKT
发布时间：21:15 2026-05-18 HKT

歌手193（郭嘉骏）昨日（17日）以一身睡衣造型「进驻」尖沙咀The ONE的户外玻璃柜，今日（18日）活动进入第二日，除Jackal@Dear Jane、Delta T等一众圈中好友亲临「探望」，现场突然迎来两位极具份量的神秘贵宾——193的爸爸和妈妈！「3爸3妈」特意带同阿仔最心爱的生果探班，为冰冷的「玻璃柜」注入满满的家庭温暖。

193支持者认亲认戚

今晚约6时30分，193父母突然惊喜现身。见到阿仔在玻璃柜内，两人随即送上特意准备的爱心生果，包括提子、哈密瓜及橙，实行用美食与温情为阿仔全方位打气！现场守候的近百位「老婆」一见到193父母现身，随即陷入疯狂，全场齐声大叫︰「老爷！奶奶！」认亲认戚，现场气氛瞬间被炒热，既温馨又搞笑！

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
马浚伟最新动向曝光 辞任新城CEO转战上市公司 闪电加盟衍生集团任副主席 年薪达250万
01:34
马浚伟最新动向曝光 辞任新城CEO转战上市公司 闪电加盟衍生集团任副主席 年薪达250万
影视圈
5小时前
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
即时中国
15小时前
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
影视圈
13小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
14小时前
连锁中菜馆午市点心半价！即叫即蒸手工点心$8起 荃湾/启德/沙田店适用
连锁中菜馆午市点心半价！即叫即蒸手工点心$8起 荃湾/启德/沙田店适用
饮食
8小时前
柳州5.2级地震︱夫妻证遇难失踪91岁翁获救 灵犬震前40秒狂吠救全家︱有片
00:34
柳州5.2级地震︱夫妻证遇难失踪91岁翁获救 灵犬震前40秒狂吠救全家︱有片
即时中国
7小时前
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
影视圈
7小时前
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
影视圈
1小时前
稻香旗下连锁酒楼5月点心优惠！潮州粉粿/鲍鱼烧卖/流沙包$7起 全线分店三市供应
稻香旗下连锁酒楼5月点心优惠！潮州粉粿/鲍鱼烧卖/流沙包$7起 全线分店三市供应
饮食
8小时前
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
时尚购物
2026-05-17 10:00 HKT