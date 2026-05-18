黎耀祥宣传剧集突跳《魔音女团》手势舞 忘我「反白眼」喜感爆棚网民赞扮罗文真系一绝

全新灵异悬疑剧《香港探秘地图》于今晚（18日）首播，日前主演的黎耀祥联同龚嘉欣、丁子朗、倪嘉雯等出席宣传活动时，黎耀祥接受《东张西望》访问，突然大跳《魔音女团》的「手势舞」，更跳到忘我「反白眼」，掀起网络热话。

黎耀祥抛开视帝包袱

黎耀祥在《香港探秘地图》活动上接受《东张西望》访问，提到角色的作法手势，不知黎耀祥是否心情大靓，突然「魔音女团」上身，极度投入地挥动一双兰花手，大跳魔性手势舞。最爆笑的是，黎耀祥不但动作跟足，连面部表情也「交足戏」，忘我地「反晒白眼」，极具层次感的面部表情喜感十足。

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黎耀祥自我放飞的爆笑片段，唤醒不少网民的集体回忆。黎耀祥除演技精湛外，更是公认的「扮嘢王」，早年曾在多部剧集及综艺节目中，展现神入化的模仿功力，当中以模仿已故罗文最为经典。黎耀祥无论是妖娆的神态、独特的唱腔，还是标志性的台风，都模仿得维妙维肖，至今仍为人津津乐道。

黎耀祥经典「扮嘢王」再现

不少网民睇完黎耀祥的访问后，反应热烈讨论：「估唔到视帝都咁贴地跳手势舞」、「跳到反白眼𠮶下真系笑到我肚痛，完全系成只舞嘅灵魂所在」、「其实黎耀祥拍喜剧好好笑」、「呢一刻我直头见到猪八戒」等、「依个咪就系我哋想睇嘅黎耀祥啰」、「叫你模仿，唔系叫你超越」、「以前佢扮罗文真系一绝」、「想再睇佢扮罗文」等。

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