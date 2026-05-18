黄淑蔓首任评审主动向亚军张卓尧「表白」：我好钟意你 挑战《唱钱》唱功被受肯定有满足感

《JOOX港乐新声2026大湾区唱将大赛》昨晚来到总决赛。经过两轮激烈比赛，最终由21岁于英国留学，曾修读古典音乐的赵煦龄（Caitlin）夺冠，而大热的张卓尧以0.5分之差屈居亚军，他兼夺现场投票的「最佳人气奖」，而季军为黄礼锾。

黄淑蔓首任歌唱大赛评审。

黄淑蔓任评判勾起不少回忆。

彭家丽与黄淑蔓属于不同年代歌手，却可以一起为歌唱比赛担任评判。

各评委均专心以专业眼光选出三甲人选。

黄淑蔓追问亚军年龄

8位新世代唱将登上麦花臣场馆舞台，争夺年度最强「港乐新声」宝座，其中亚军张卓尧深得评判之一黄淑蔓（Feanna）喜爱，公开向对方「表白」，笑说：「我好钟意你呀！你几多岁呀！」卓尧即时一脸尴尬又害羞回应自己22岁。淑蔓笑说：「我24岁呀！」台下观众立即起哄，Feanna补充指自己是喜欢对方声底厚，所以有加印象分。而冠军赵煦龄（Caitlin）在第二轮献唱《偷情》时，被评判指其样子不像偷情，完全不夹，但最终她仍以实力唱功勇夺冠军。赛后，张卓尧对于被黄淑蔓公开「表白」，他表示有如此劲的歌手欣赏自己也是开心的。而冠军赵煦龄被评审指㨂错歌，她不会难受，会视为学习及挑战的一部份。季军黄礼锾夺季军已很开心，之前她曾参加过《中年好声音》，热爱唱歌的她都会继续参加不同比赛。

黄淑蔓任评判勾起不少回忆

黄淑蔓今次是首次担任歌唱比赛评审，她表示由小学开始便参加了很多歌唱比赛，故这晚勾起不少回忆。她明白每位表演者在上台前都会很紧张，她也是一样。黄淑蔓会跟据音准、拍子、台风、感情四方面表现评分。提及得奖者将灌录一首属于自己的歌，并于JOOX音乐平台推广。她笑说：「我都好想参加呀！这是一份很好的奖品。」赛后，提到她主动向亚军张卓尧「表白」，她笑言很喜欢对方的歌声，唱歌时状态很永放松，笑指自己性格一向主动。

《唱钱》赢得三万元很开心

早前她参加音乐节目《唱钱》挑战成功，唱功被受肯定，被视为新一代歌手标杆。她很感谢大家支持，当日录节目时心情都很紧张，最终可以为家庭观众赢得三万元都很开心。原本叫了父母在聊天室留言抽奖，虽然最终未有抽到，但能像打机过关一样，过到最后一关都是很有满足感的。同为评判的彭家丽稍后在内地推出HIFI碟，她希望在今年八月前发行。

