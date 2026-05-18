前港姐陈倩扬自爆早婚惹祸！遭高层狠批结婚生子「冇幻想」 崩溃痛哭吞下委屈成功发奋大翻身

港姐出身的陈倩扬（Skye）在2008年夺得亚军而入行，签约TVB后主力向主持方面发展，其后被安排在《东张西望》任主持，因表现出色令人留下深刻印象。陈倩扬在26岁的时候，与拍拖8年的科学家男友陈浩然结婚，婚后先后诞下二子一女，近日陈倩扬接受方健仪的YouTube节目「女人方言」，自爆当年结婚生子后，她的世界出现了急剧转变，对她的演艺事业带来挫折。

陈倩扬有结婚计划后工作有重大转变

陈倩扬在访问上称当公司得知她有结婚计划后，处境剧的安排最终「无疾而终」，本来她并未感到后悔，因为她认为不需要为了等待未知的奖项而推迟自己结婚生子的人生大事，直到有一次公司高层直接对她说：「结婚生仔系你自己嘅选择，而家你觉得冇人会揾你做嘢，都系你自己拣。」对方更直白地表示，客户找女主持都希望找单身、有「女神感觉」的，直指结了婚的她已经「没有幻想」了。

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陈倩扬一度质疑自己是否选错了路

陈倩扬坦言当因这番狠话而深受打击，坦言当时坐在床边崩溃痛哭了一个小时，甚至一度质疑自己是否选错了路，虽然她从来都不觉得有甚么是对错，因为当时跟著自己的人生规划结婚、生孩子：「我见到小朋友系好享受同满足做嘅事情，但系如果事业迎来一个咁嘅停滞期或冲击，我都会不期然谂系咪真系有问题？」不过陈倩扬擦干眼泪后，决定化悲愤为力量，深信「不要被它捆绑著你」。她凭借每一次接到的工作都交出200分甚至500分的表现：「有啲公司话揾我唔到，成日都话冇期，但系我话唔系呀，我有期，咁你就知背后嘅操作。」最终陈倩扬以实力和口碑赢得客户的信任，在「妈妈市场」大放异彩。因接了很多不同的代言， 公司的待遇上亦有转变，但到怀了第二胎突然被《东张西望》暂停主持工作。

陈倩扬学会了时刻要保持最佳状态

陈倩扬透露，当时怀孕7个月，虽然肚子已经颇大，但平时出镜不太察觉。某次她以参与者身份出席记者会，见原本的司仪同事赶不及到场，便出于好心顶替上阵。没想到此举让高层见到真人惊觉她「个肚原来咁大」，翌日便立即收到电话，要求她暂停《东张西望》的工作，陈倩扬坦言当时觉得非常错愕和受伤，幸好当时的监制嘉玲姐（张嘉玲）为她挡下不少难听的说话，并安排她多做一集向观众好好道别。这次事件让她觉得虽然满腔热诚，但也明白到娱乐圈的现实，学会了时刻要保持最佳状态来保护自己。陈倩扬没有怨天尤人，反而展现出强大的心理素质。她表示，近年面对任何不好的事或人，心中只有「争气」两个字：「外面改变唔到嘅事，我睇下有冇乜嘢方向可以自己改变。」她将每一次挫折视为学习的机会，用行动证明结了婚、生了孩子的女性，事业绝不会因此而完结。

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陈倩扬在TVB做主持月入六位数

陈倩扬曾表示在TVB做主持收入与时间稳定，令她身处安全网如鱼得水：「最高月薪系会有六位数，《东张》每星期有两个骚，仲有其他东华保良live骚，出面又有司仪job，有时一日走两场。」她坦言喜欢主持《东张》，令她有时间维系家庭：「我好钟意做《东张》，时间同收入稳定，4点对稿，8点live准时完，就可以返屋企食饭，出面唔少主持工作亦因为《东张》认识我。」不过在2015年12月《东张》一众主持大换血，对陈倩扬一下子接受不了，在网上大爆「一朝天子一朝臣，你懂的！」陈倩扬说：「当时打击大，系好唔舍得成个团队，𠮶时我三字头冲动底，换转而家四字头，我会吞咗佢。而家我好多嘢都会吞，但当时真系不断问点解。我仲好记得，当时喺商场收到电话，系喊喊喊，喊咗好耐。」陈倩扬被调走翌年拒绝再续约并往外闯，近年转型成减肥达人及书展卖书女皇。