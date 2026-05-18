石修听觉永久受损听力暴跌剩六成 揭年轻时坏习惯惹祸 豪花5万订造「隐形助听器」衬衫

昨晚（18日）播出的新一集TVB 节目《一周星星》，请来米雪、石修及阮兆祥做嘉宾，石修双耳佩戴了助听器，引起网民关注。现年78岁的石修，听力出问题多时，早在2021年疫情期间，石修在一次登台演出时，突然惊觉自己无法清晰听见现场的声音及音乐。察觉不妥后他立刻求医，经过专科医生详细检查，遗憾地证实其听力已经严重受损，仅剩下约六成的听力。

石修听力受损原因曝光

石修曾透露，听力大幅退化原来与他年轻时极度热爱音乐有关。当年他不仅经常戴著耳机听音乐，更长时间吹奏色士风及打鼓。在长期处于高分贝环境的日积月累下，对耳朵造成了不可逆转的伤害。石修坦言，当年有不少朋友曾苦劝他要好好保护听觉，但他却未有理会，如今深感后悔，目前只能依靠助听器来维持正常的演艺工作与日常生活。

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石修花5万订造「隐形助听器」衬衫

虽然听力受损，但无阻石修有型示人。他为了在镜头前保持完美的男神形象，同时不影响演艺工作，他特意花费超过5万元，配备了一对顶级的「隐形式助听器」。这款昂贵的助听器来头不小，是完全依照石修的耳蜗形状进行专属倒模及特别订造的。因为体积极为纤巧迷你，戴上后若不仔细近看，几乎完全察觉不到，而且更附带先进的降噪功能，非常适合轻度至中度听力受损的人士。一向走在潮流尖端的石修，更将助听器变成时尚配件，他曾笑言自己拥有多套不同款式和颜色的助听器，会根据出席的场合及当日的服装来进行「Mix & Match」，将危机化为转机，尽显不老男神的型格风范！

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