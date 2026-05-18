爱回家停播丨李芷晴揾出路「转行」做艺术老师 自爆真人骚被批评曾失落不快

TVB处境剧《爱回家之开心速递》宣布停播在即，李芷晴（Stephanie）虽然依依不舍，日前出席活动时，望为学生提供多元的创作机会：「我第一次教授特殊学校嘅学生，所以事前都要做足功课，尽量了解多啲学生嘅程度同埋需要，好开心校长畀我事前去观课，发现学生嘅创造力以及能力非常之高！其实小朋友有阵时难免会发一啲小脾气 ，但系佢哋都好易𠱁，好容易可以转换到情绪，反而教学嘅时候可以感受到佢哋可爱嘅地方 。」

李芷晴指演员与老师各有难处与快乐

虽然剧集停播在即，Stephanie忙于剧集拍摄工作，亦筹备紧嚟紧教班嘅教材：「最近都依然系忙紧《爱回家》嘅拍摄啦，亦都筹备紧嚟紧教班嘅教材！我觉得两份工作真系好唔同，做演员可能除咗要熟读剧本、磨练演技同埋临场嘅应变，仲可能需要接受大众嘅评价。而老师就要好好照顾学生，准备好教材，而且一样会有好多唔同嘅突发状况，所以我觉得系各有各嘅难处，但系亦都会各有各开心嘅地方 。」

李芷晴回应真人骚被批评

贵为女神的Stephanie「华丽转身」做老师，势必深受「爸爸」欢迎亲身接送返学：「咁又唔会嘅，不过以前教画嘅时候我嘅衣著打扮都会尽量朴素啲、斯文啲，符合返一个教师嘅感觉，最重要系受学生嘅欢迎，以前啲学生见到我都好开心，会好钟意同我上堂。」早前参加《女神配对计划》而被网民批评，Stephanie表示都曾为评论感到不快：「其实我自己本身都唔系咁硬净 ，我觉得系训练出嚟嘅，特别系经历过之前嘅真人show，都有试过因为大家嘅评论而唔开心，但系而家就会分析大家嘅意见，到底系理性嘅建议定系纯粹想宣泄一啲自己嘅情绪，如果理性嘅建议我都一样会好虚心咁接纳，但系如果对方纯粹想宣泄情绪，咁我都尽量唔会俾佢影响到。总有人钟意自己、讨厌自己，所以都唔可以太执着。」

李芷晴想邀焦浩轩做义工

呢次李芷晴做义工教艺术，佢就话想邀请最强CP焦浩轩帮忙，但未知对方档期安排：「带埋焦仔去做义工都好㖞，等我安排下先呢个系一个good idea，等我问下佢有冇兴趣同时间一齐去先。我都希望自己嘅另一半系有爱心同埋耐性会高啲，如果大家一样都咁有爱心，咁可能会有更加多嘅共同话题，最紧要系大家嘅价值观都吻合。」