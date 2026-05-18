Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱回家停播丨李芷晴揾出路「转行」做艺术老师 自爆真人骚被批评曾失落不快

影视圈
更新时间：19:15 2026-05-18 HKT
发布时间：19:15 2026-05-18 HKT

TVB处境剧《爱回家之开心速递》宣布停播在即，李芷晴（Stephanie）虽然依依不舍，日前出席活动时，望为学生提供多元的创作机会：「我第一次教授特殊学校嘅学生，所以事前都要做足功课，尽量了解多啲学生嘅程度同埋需要，好开心校长畀我事前去观课，发现学生嘅创造力以及能力非常之高！其实小朋友有阵时难免会发一啲小脾气 ，但系佢哋都好易𠱁，好容易可以转换到情绪，反而教学嘅时候可以感受到佢哋可爱嘅地方 。」

李芷晴指演员与老师各有难处与快乐

虽然剧集停播在即，Stephanie忙于剧集拍摄工作，亦筹备紧嚟紧教班嘅教材：「最近都依然系忙紧《爱回家》嘅拍摄啦，亦都筹备紧嚟紧教班嘅教材！我觉得两份工作真系好唔同，做演员可能除咗要熟读剧本、磨练演技同埋临场嘅应变，仲可能需要接受大众嘅评价。而老师就要好好照顾学生，准备好教材，而且一样会有好多唔同嘅突发状况，所以我觉得系各有各嘅难处，但系亦都会各有各开心嘅地方 。」

李芷晴回应真人骚被批评

贵为女神的Stephanie「华丽转身」做老师，势必深受「爸爸」欢迎亲身接送返学：「咁又唔会嘅，不过以前教画嘅时候我嘅衣著打扮都会尽量朴素啲、斯文啲，符合返一个教师嘅感觉，最重要系受学生嘅欢迎，以前啲学生见到我都好开心，会好钟意同我上堂。」早前参加《女神配对计划》而被网民批评，Stephanie表示都曾为评论感到不快：「其实我自己本身都唔系咁硬净 ，我觉得系训练出嚟嘅，特别系经历过之前嘅真人show，都有试过因为大家嘅评论而唔开心，但系而家就会分析大家嘅意见，到底系理性嘅建议定系纯粹想宣泄一啲自己嘅情绪，如果理性嘅建议我都一样会好虚心咁接纳，但系如果对方纯粹想宣泄情绪，咁我都尽量唔会俾佢影响到。总有人钟意自己、讨厌自己，所以都唔可以太执着。」

李芷晴想邀焦浩轩做义工

呢次李芷晴做义工教艺术，佢就话想邀请最强CP焦浩轩帮忙，但未知对方档期安排：「带埋焦仔去做义工都好㖞，等我安排下先呢个系一个good idea，等我问下佢有冇兴趣同时间一齐去先。我都希望自己嘅另一半系有爱心同埋耐性会高啲，如果大家一样都咁有爱心，咁可能会有更加多嘅共同话题，最紧要系大家嘅价值观都吻合。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
影视圈
10小时前
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
即时中国
12小时前
马浚伟最新动向曝光 辞任新城CEO转战上市公司 闪电加盟衍生集团任副主席 年薪达250万
01:34
马浚伟最新动向曝光 辞任新城CEO转战上市公司 闪电加盟衍生集团任副主席 年薪达250万
影视圈
2小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
11小时前
关淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷两星期奇迹苏醒 复原进度被流出：大致良好平安在家静养中
关淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷两星期奇迹苏醒 复原进度被流出：大致良好平安在家静养中
影视圈
7小时前
连锁中菜馆午市点心半价！即叫即蒸手工点心$8起 荃湾/启德/沙田店适用
连锁中菜馆午市点心半价！即叫即蒸手工点心$8起 荃湾/启德/沙田店适用
饮食
5小时前
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
时尚购物
2026-05-17 10:00 HKT
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
影视圈
2026-05-17 10:00 HKT
中国女游客因无钱买机票，硬闯吉隆坡机场图离境被捕。Ｘ@Byron_Wan
00:28
中国游客︱华女玩到无钱买机票 大闹吉隆坡机场被抬走︱有片
即时国际
6小时前
柳州5.2级地震︱夫妻证遇难失踪91岁翁获救 灵犬震前40秒狂吠救全家︱有片
00:34
柳州5.2级地震︱夫妻证遇难失踪91岁翁获救 灵犬震前40秒狂吠救全家︱有片
即时中国
4小时前