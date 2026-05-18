193郭嘉骏多口被雪藏三个月 直播吐苦水：我唔能够讲太多 困于尖沙咀玻璃箱倒数等复出

ERROR成员郭嘉骏（193）自年初疑因言论风波被公司「雪藏」后，近日即将正式「复出」。继日前被发现在尖沙咀商场的巨型玻璃箱内展开「公开生活」，昨日（17日）他更在IG开直播与粉丝互动。直播中，193对被「放长假」三个月的具体原因守口如瓶，「好耐冇见大家，我……唔能够讲太多。得闲就嚟见吓我啦！」他透露玻璃箱内设有倒数计时器，当倒数结束时将有特别事件发生，并预告未来数日都会在同一地点现身，呼吁粉丝们前来见证，为这次神秘的复出活动增添更多悬念。

193疑惹怒公司高层被「雪藏」

这次193高调「复工」，源于他久违三个月的「假期」。事件起因疑似是去年底，193不满在澳门的跨年倒数骚上没有Solo表演，仅与ERROR队友上台表演两首半歌曲，事后在社交平台公开点名监制，疑因此举惹怒公司高层。自此之后，193便全面停工，社交平台亦停止更新长达三个月，引来大批粉丝在网上「寻人」，直至日前才突然宣布在尖沙咀有公开活动，正式宣告回归。

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193曾与经理人济哥闹不和

除了倒数骚风波，193与经理人济哥的矛盾亦被摆上枱面。事件涉及队友吴保锜（Poki）临时顶替193缺席的《全民造星VI》总决赛主持工作，保锜因表现未如理想而备受批评。经理人济哥发文为保锜护航，称他只得两日时间准备，但193随即发文反驳，「首先系请大家千祈唔好尽信我经理人讲嘅嘢；二，唔知你点样听返嚟系两日？我肯定就最少有六日；又点解系无暇出席？边个讲㗎？同埋其实系可以唔需要人顶替嘅。」更爆出即将更换新经理人，双方关系显然紧张。

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193对「倒数出关」保持神秘

尽管早前风波不断，193在昨日的直播中依然展现出极佳状态。身处简约舒适风格玻璃箱中的他，分享丰富午餐菜式，并透露有不少圈中好友如KB（Kevinboy）及人气薄饼店老板都曾路过探望打气，让他在这个专属空间内感受到满满的支持。对于复出企划的最终谜底，他依然保持神秘，仅强烈呼吁粉丝在倒数结束当日，即使是平日下午也希望能亲身到场撑场，这次「公开生活」成功吸引大众目光。

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